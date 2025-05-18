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Eurovision 2025’te Azerbaycan'ın İsrail'e 12 Tam Puan Vermesi Büyük Tartışma Yarattı!

Eurovision 2025’te Azerbaycan'ın İsrail'e 12 Tam Puan Vermesi Büyük Tartışma Yarattı!

Eurovision
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 12:33

69. Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre'nin Basel kentinde düzenlendi. Finaliyle gündeme damga vuran yarışmada pek çok olay yaşandı. Azerbaycan'ın İsrail'e 12 tam puan vermesi ise geceye damgasını vurdu!

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Bu yıl 69.'su düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsviçre'nin Basel kentinde yapıldı.

Bu yıl 69.'su düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsviçre'nin Basel kentinde yapıldı.

İlk yarı finali 13 Mayıs Salı, ikincisi ise 15 Mayıs günü yapılan Eurovision'da geçen sene 'Code' isimli şarkısıyla birinci olan Nemo gecenin açılışını yaptı. 

26 ülkenin yarıştığı Eurovision 2025'i kazanan ise Avusturya oldu. Ülkeyi 'Wasted Love' isimli şarkısıyla büyük beğeni toplayan Johannes Pietsch (JJ) temsil etti.

Büyük final boyunca çok konuşulan anlar yaşandı. Bunlardan bir tanesi de İsrail'in sahneye çıktığı anda protesto edilmesi oldu.

Büyük final boyunca çok konuşulan anlar yaşandı. Bunlardan bir tanesi de İsrail'in sahneye çıktığı anda protesto edilmesi oldu.

Sahneye 4. sırada çıkan İsrail temsilcisi Yuval Raphael, şarkısını seslendirdiği anlarda seyircilerden yoğun bir şekilde yuhalama sesleri yükseldi. Bunların yanı sıra izleyiciler arasında bulunan birçok kişi Filistin bayrakları açıp İsrail protestosu yaptı. 

SRG SSR, İsviçre'nin önde gelen yayın kuruluşu, Raphael'in sahne performansının son anlarında iki bireyin bariyerleri aşmaya çalıştığını duyurdu. Bu kişilerin sahneye ulaşma girişimleri, hızlıca müdahale eden güvenlik ekipleri tarafından başarısız kılındı. Eylemcilerden birinin sahneye boya fırlattığı belirtildi. Bu olayın ardından iki kişi yetkililer tarafından gözaltına alındı.

Yarı finalde elenen Azerbaycan'ın final oylamasında hem jüri hem de halk oylamasında İsrail’e en fazla oy veren ülke oldu.

Yarı finalde elenen Azerbaycan'ın final oylamasında hem jüri hem de halk oylamasında İsrail’e en fazla oy veren ülke oldu.

2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda 357 toplayan İsrail ikinci sırada yer aldı.

Yarışmada olduğumuz zamanlarda her zaman bize 12 puan veren Azerbaycan'ın en yüksek puan olan 24 puanı İsrail'e vermesi sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Önce o anları bir izleyelim...

Ardından kullanıcılardan gelen tepkileri okuyalım...

Ardından kullanıcılardan gelen tepkileri okuyalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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bora ertuş

Boşverin Azerbaycan'ı falan. senin hükumetin kesti mi ticari ilişkilerini İsrail'le hayır! E o zaman ne adamlara kızıyorsunuz sen önce kendine bak!

ASY96

Hayır, devlete bakmayacaksın sen! Müslüman isen tarafını belli edeceksin anladın mı? Devlet ticarete devam ediyor o zaman bende bir şey yapmayayım diye bir d... Devamını Gör

c.ysfalbs

bu tepkiyi israille ticarete devam edenlere,uçak yakıtı gonderenlere ve silahlar için 900 bin tane Filistin kuracak parayı abd ye veren sözde müslüman ümmet ... Devamını Gör

livanem 25

buna şaşıranlar, Azerbaycan ile İsrail'in yıllardır birbirlerine her türlü desteği verdiğinden haberleri yok herhalde. mosad ajanlarının gidip Azerbaycan da... Devamını Gör