Eurovision 2025’te Azerbaycan'ın İsrail'e 12 Tam Puan Vermesi Büyük Tartışma Yarattı!
69. Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre'nin Basel kentinde düzenlendi. Finaliyle gündeme damga vuran yarışmada pek çok olay yaşandı. Azerbaycan'ın İsrail'e 12 tam puan vermesi ise geceye damgasını vurdu!
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Bu yıl 69.'su düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsviçre'nin Basel kentinde yapıldı.
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Büyük final boyunca çok konuşulan anlar yaşandı. Bunlardan bir tanesi de İsrail'in sahneye çıktığı anda protesto edilmesi oldu.
Yarı finalde elenen Azerbaycan'ın final oylamasında hem jüri hem de halk oylamasında İsrail’e en fazla oy veren ülke oldu.
Önce o anları bir izleyelim...
Ardından kullanıcılardan gelen tepkileri okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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