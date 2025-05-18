Eurovision 2025’te Azerbaycan'ın İsrail'e 12 Tam Puan Vermesi Büyük Tartışma Yarattı!

Sahneye 4. sırada çıkan İsrail temsilcisi Yuval Raphael, şarkısını seslendirdiği anlarda seyircilerden yoğun bir şekilde yuhalama sesleri yükseldi. Bunların yanı sıra izleyiciler arasında bulunan birçok kişi Filistin bayrakları açıp İsrail protestosu yaptı.

SRG SSR, İsviçre'nin önde gelen yayın kuruluşu, Raphael'in sahne performansının son anlarında iki bireyin bariyerleri aşmaya çalıştığını duyurdu. Bu kişilerin sahneye ulaşma girişimleri, hızlıca müdahale eden güvenlik ekipleri tarafından başarısız kılındı. Eylemcilerden birinin sahneye boya fırlattığı belirtildi. Bu olayın ardından iki kişi yetkililer tarafından gözaltına alındı.