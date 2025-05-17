Hangi Ülke Kazandı? Eurovision 2025'in Birincisi Belli Oldu!
İsviçre'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan belli oldu! Basel'deki Eurovision Büyük Finali bugün (17 Mayıs Cumartesi) sonuçlandı.
Peki, Eurovision 2025 kazananı kim oldu? Hangi ülke Eurovision 2025'i kazandı?
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Eurovision 2025, bu sene İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşti.
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Eurovision 2025'in kazananı 436 puanla Avusturya oldu. Wasted Love isimli şarkısıyla yarışan JJ, 69. Eurovision yarışmasının galibi oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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