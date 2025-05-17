onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hangi Ülke Kazandı? Eurovision 2025'in Birincisi Belli Oldu!

Hangi Ülke Kazandı? Eurovision 2025'in Birincisi Belli Oldu!

Eurovision
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.05.2025 - 02:02

İsviçre'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan belli oldu! Basel'deki Eurovision Büyük Finali bugün (17 Mayıs Cumartesi) sonuçlandı.

Peki, Eurovision 2025 kazananı kim oldu? Hangi ülke Eurovision 2025'i kazandı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eurovision 2025, bu sene İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşti.

Eurovision 2025, bu sene İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşti.

Bu yıl 69’uncu kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük final geldi çattı. 26 ülkenin yarıştığı Eurovision 2025'in kıran kırana geçen final gecesinde kazanan sonunda belli oldu.

Eurovision 2025 içeriğimizi buradan okuyabilirsiniz:

Eurovision 2025'in kazananı 436 puanla Avusturya oldu. Wasted Love isimli şarkısıyla yarışan JJ, 69. Eurovision yarışmasının galibi oldu.

Eurovision 2025'in kazananı 436 puanla Avusturya oldu. Wasted Love isimli şarkısıyla yarışan JJ, 69. Eurovision yarışmasının galibi oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
5
4
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın