Açılısı Nemo Yaptı: Eurovision 2025 Heyecanı İsviçre'nin Basel Şehrinde Başladı
Bu yıl 69.'su düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının finali başladı. Finalde 26 ülkenin yarıştığı yarışma, geçen senenin birincisi olan Nemo'nun ülkesi İsviçre'de gerçekleşiyor. Yarışma ilk yarı finali 13 Mayıs Salı günü, ikincisi ise 15 Mayıs’ta yapılmıştı. Finale kalan ülkeler performanslarını sergilemeye başladı.
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Yarışmanın açılışını geçen sene Code isimli şarkısıyla birinci olan Nemo yaptı. Nemo'nun kıyafeti ise çok konuşuldu.
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Açılış performansını buradan izleyebilirsiniz;
Yarışmanın sunuculuğunu komedyen Hazel Brugger, şarkıcı Sandra Studer ve eski model Michelle Hunziker üstlendi.
Yarışmanın kurucuları ve bir önceki senenin birincisi olan ülkenin doğrudan finale çıktığı yarışmanın finalistleri şu şekilde;
Türkiye Eurovision'a son olarak 2012'de Can Bonomo ile katılmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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