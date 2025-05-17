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Açılısı Nemo Yaptı: Eurovision 2025 Heyecanı İsviçre'nin Basel Şehrinde Başladı

Açılısı Nemo Yaptı: Eurovision 2025 Heyecanı İsviçre'nin Basel Şehrinde Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.05.2025 - 22:42 Son Güncelleme: 17.05.2025 - 22:44

Bu yıl 69.'su düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının finali başladı. Finalde 26 ülkenin yarıştığı yarışma, geçen senenin birincisi olan Nemo'nun ülkesi İsviçre'de gerçekleşiyor. Yarışma ilk yarı finali 13 Mayıs Salı günü, ikincisi ise 15 Mayıs’ta yapılmıştı. Finale kalan ülkeler performanslarını sergilemeye başladı.

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Yarışmanın açılışını geçen sene Code isimli şarkısıyla birinci olan Nemo yaptı. Nemo'nun kıyafeti ise çok konuşuldu.

Yarışmanın açılışını geçen sene Code isimli şarkısıyla birinci olan Nemo yaptı. Nemo'nun kıyafeti ise çok konuşuldu.

Açılış performansını buradan izleyebilirsiniz;

Yarışmanın sunuculuğunu komedyen Hazel Brugger, şarkıcı Sandra Studer ve eski model Michelle Hunziker üstlendi.

Yarışmanın sunuculuğunu komedyen Hazel Brugger, şarkıcı Sandra Studer ve eski model Michelle Hunziker üstlendi.

Yarışmanın kurucuları ve bir önceki senenin birincisi olan ülkenin doğrudan finale çıktığı yarışmanın finalistleri şu şekilde;

Yarışmanın kurucuları ve bir önceki senenin birincisi olan ülkenin doğrudan finale çıktığı yarışmanın finalistleri şu şekilde;

  • Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

  • Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

  • İzlanda: VÆB – RÓA

  • Hollanda: Claude – C’est La Vie

  • Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

  • Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

  • Portekiz: NAPA – Deslocado

  • San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

  • İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

  • Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

  • Ermenistan: PARG – SURVIVOR

  • Avusturya: JJ – Wasted Love

  • Danimarka: Sissal – Hallucination

  • Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME

  • Yunanistan: Klavdia – Asteromáta

  • İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise

  • Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi

  • Litvanya: Katarsis – Tavo Akys

  • Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son (pictured above)

  • Malta: Miriana Conte – SERVING

  • Big Five

  • Fransa: Louane - 'maman

  • Almanya: Abor&Tynna - Baller
  • İtalya: Lucio Corsi - Volevo Essere un Duro 
  • İspanya: Melody - Esa Diva
  • Bileşik Krallık: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Türkiye Eurovision'a son olarak 2012'de Can Bonomo ile katılmıştı.

Türkiye Eurovision'a son olarak 2012'de Can Bonomo ile katılmıştı.

Ardından bir daha Eurovision'a katılmama kararı alındı. Haliyle televizyonda yayınlanmayan yarışma, Eurovision'un resmi Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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