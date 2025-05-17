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2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Seçilen Azra Akın'dan Yıllar Sonra Şaşırtan Güzellik Yarışması Açıklaması!

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Seçilen Azra Akın'dan Yıllar Sonra Şaşırtan Güzellik Yarışması Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.05.2025 - 10:57

Banu Noyan’ın sunduğu “Banu Noyan’la En Moda” programına konuk olan Azra Akın geçmişte birinci olduğu ve hayatını değiştiren güzellik yarışmasına katılımı hakkında şaşırtan bir açıklamada bulundu. Yarışmaya katılmadan önce çok düşündüğünü itiraf eden, o sırada Hollanda'da yaşayan Azra Akın Türkiye'deki gençleri ve yaşam tarzlarını merak etmiş ve hayatını değiştiren yarışmaya katılma kararı almış. Gelin detaylara bakalım...

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Güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam eden Azra Akın, ilk olarak 1998 yılında Elite Model Look Türkiye birincisi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam eden Azra Akın, ilk olarak 1998 yılında Elite Model Look Türkiye birincisi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Henüz genç yaşta başlayan modellik kariyeri, onu podyumlardan ekranlara taşıyan ilk adımdı.

Ama esas dönüm noktası 2002’de geldi!

'Miss Turkey 2002' güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Azra Akın, aynı yıl Türkiye’yi temsilen 'Miss World 2002' (Dünya Güzeli) yarışmasına katıldı ve Londra'da tacı Türkiye'ye kazandırdı! Bu büyük zafer, onu bir anda sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınan bir isim haline getirdi.

Miss World unvanının ardından, Azra Akın teklif yağmuruna tutuldu. Oyunculuk kariyerine adım attı, birçok dizi ve filmde rol aldı.

Miss World unvanının ardından, Azra Akın teklif yağmuruna tutuldu. Oyunculuk kariyerine adım attı, birçok dizi ve filmde rol aldı.

Aynı zamanda dans yeteneğiyle de adından söz ettirdi; 'Yok Böyle Dans' yarışmasında birincilik kazandı ve izleyicinin gönlünde taht kurdu. Özel hayatıyla gündeme gelmeye devam eden Azra Akın şimdilerde iki çocuk annesi.

Medyada ilgi odağı olsa da özel hayatını her zaman dengede tutmayı başaran Akın, uzun süreli birlikteliğinin ardından 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu olan Azra Akın geçtiğimiz sene Nisan ayında kızını kucağına almıştı.

Katıldığı güzellik yarışmasıyla hayatımıza giren ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Azra Akın CNBC-E'de yayınlanan “Banu Noyan’la En Moda” programına konuk oldu.

Katıldığı güzellik yarışmasıyla hayatımıza giren ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Azra Akın CNBC-E'de yayınlanan “Banu Noyan’la En Moda” programına konuk oldu.

Şimdilerde Üç Kumbara isimli tiyatro oyununda sahne alan Azra Akın yıllar sonra güzellik yarışması hakkında itirafta bulundu.

Türkiye'de düzenlenen Elite Model Look yarışması öncesi Hollanda'da yaşayan isim  ' 'Türkiye güzellik yarışmasına katılmak ister misin?' sorusu geldi. 3 hafta düşündüm. Sonra 'Benim yaşımdaki gençler Türkiye'de nasıl yaşıyorlar, ne düşünüyorlar?' bunu çok merak ettim.' açıklamasında bulundu.

Azra Akın yarışma sonrasında yaşananları 'Ailecek 'Şimdi ne yapacağız?' olduk. Böyle olması gerekiyormuş, bir manevi tarafı var sanki.' şeklinde anlattı.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Baris Caliskan

İşini doğru dürüst yapan ender kişilerden birisi.

amedddli

şu an bile Türkiye güzeli seçilebilecek doğal güzelliğe sahip. şu an ki kadınların çoğu makyaj ve estetik güzeli ama yine de çekici değiller

futboltopu20

şimdi daha zor yaşıyorlar