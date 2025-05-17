2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Seçilen Azra Akın'dan Yıllar Sonra Şaşırtan Güzellik Yarışması Açıklaması!
Banu Noyan’ın sunduğu “Banu Noyan’la En Moda” programına konuk olan Azra Akın geçmişte birinci olduğu ve hayatını değiştiren güzellik yarışmasına katılımı hakkında şaşırtan bir açıklamada bulundu. Yarışmaya katılmadan önce çok düşündüğünü itiraf eden, o sırada Hollanda'da yaşayan Azra Akın Türkiye'deki gençleri ve yaşam tarzlarını merak etmiş ve hayatını değiştiren yarışmaya katılma kararı almış. Gelin detaylara bakalım...
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Güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam eden Azra Akın, ilk olarak 1998 yılında Elite Model Look Türkiye birincisi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.
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Miss World unvanının ardından, Azra Akın teklif yağmuruna tutuldu. Oyunculuk kariyerine adım attı, birçok dizi ve filmde rol aldı.
Katıldığı güzellik yarışmasıyla hayatımıza giren ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Azra Akın CNBC-E'de yayınlanan “Banu Noyan’la En Moda” programına konuk oldu.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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İşini doğru dürüst yapan ender kişilerden birisi.
şu an bile Türkiye güzeli seçilebilecek doğal güzelliğe sahip. şu an ki kadınların çoğu makyaj ve estetik güzeli ama yine de çekici değiller
şimdi daha zor yaşıyorlar