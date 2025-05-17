2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Seçilen Azra Akın'dan Yıllar Sonra Şaşırtan Güzellik Yarışması Açıklaması!

Şimdilerde Üç Kumbara isimli tiyatro oyununda sahne alan Azra Akın yıllar sonra güzellik yarışması hakkında itirafta bulundu.

Türkiye'de düzenlenen Elite Model Look yarışması öncesi Hollanda'da yaşayan isim ' 'Türkiye güzellik yarışmasına katılmak ister misin?' sorusu geldi. 3 hafta düşündüm. Sonra 'Benim yaşımdaki gençler Türkiye'de nasıl yaşıyorlar, ne düşünüyorlar?' bunu çok merak ettim.' açıklamasında bulundu.

Azra Akın yarışma sonrasında yaşananları 'Ailecek 'Şimdi ne yapacağız?' olduk. Böyle olması gerekiyormuş, bir manevi tarafı var sanki.' şeklinde anlattı.