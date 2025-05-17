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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Cannes Kırmızı Halısında Bir Kez Daha Boy Göstermesi Olay Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Cannes Kırmızı Halısında Bir Kez Daha Boy Göstermesi Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.05.2025 - 10:03

Bu yıl 78.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ne ülkemizi temsilen katılan ünlülerden biri de Özge Özacar oldu. Birce Akalay, Damla Sönmez ve Hande Erçel'in büyük ilgi toplayan katılımlarından sonra Özge Özacar'ın kırmızı halı görünümü ve katılımı da olay oldu.

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Kariyerine son olarak Kızılcık Şerbeti'ndeki katılımıyla dokunan ve canlandırdığı Görkem karakteri ile izleyicinin hafızasına yerleşen Özge Özacar çok konuşulmuştu.

Kariyerine son olarak Kızılcık Şerbeti'ndeki katılımıyla dokunan ve canlandırdığı Görkem karakteri ile izleyicinin hafızasına yerleşen Özge Özacar çok konuşulmuştu.

Ekranların parlayan yüzlerinden Özge Özacar, bir dönem Kızılcık Şerbeti dizisine adım atmıştı. Ancak bu macera, beklendiği gibi uzun soluklu olmadı. Rolü ve karakteri izleyiciyle tam anlamıyla bütünleşemeyince dizideki serüveni kısa sürdü.

2024 senesinde, 77. Cannes Film Festivaline katılımıyla adından bahsettiren Özge Özacar'ın siyah elbisesi eleştiri almıştı.

2024 senesinde, 77. Cannes Film Festivaline katılımıyla adından bahsettiren Özge Özacar'ın siyah elbisesi eleştiri almıştı.

Elbisesiyle eleştiri toplayan Özge Özacar'ın  Cannes Film Festivali'nde boy göstermesinin ardından kendisini çeşit çeşit kırmızı halıda ve festivalde görmüştük.

Cannes Film Festivali'nin bu yıl gerçekleşen törenine de katılan Özge Acar öncelikle dün boy gösterdiği kot tarzıyla dillere düşmüştü.

Cannes Film Festivali'nin bu yıl gerçekleşen törenine de katılan Özge Acar öncelikle dün boy gösterdiği kot tarzıyla dillere düşmüştü.

Geniş paça ve püsküllü pantolonu ve kot ağırlıklı kombiniyle Cannes'in ilk günü poz veren Özge Özacar'ın kırmızı halı kombini de merakla bekleniyordu.

Tercihini yine siyahtan yana kullanan Özge Özacar'ın giydiği elbisenin tasarımı kısa sürede dikkat çekti.

Tercihini yine siyahtan yana kullanan Özge Özacar'ın giydiği elbisenin tasarımı kısa sürede dikkat çekti.

Özge Özacar,  78. Cannes Film Festivali’nde Tayfun Kaba tasarımı elbisesiyle boy gösterirken kombinini ünlü markanın saatiyle tamamladı.

Kombinin detaylarını da şöyle bırakalım:

Kombinin detaylarını da şöyle bırakalım:
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Özge Özacar'ın kırmızı halıda boy göstermesi ve tarzı yine kullanıcıların tepkilerinden kaçamadı:

Özge Özacar'ın kırmızı halıda boy göstermesi ve tarzı yine kullanıcıların tepkilerinden kaçamadı:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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