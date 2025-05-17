Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Cannes Kırmızı Halısında Bir Kez Daha Boy Göstermesi Olay Oldu!
Bu yıl 78.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ne ülkemizi temsilen katılan ünlülerden biri de Özge Özacar oldu. Birce Akalay, Damla Sönmez ve Hande Erçel'in büyük ilgi toplayan katılımlarından sonra Özge Özacar'ın kırmızı halı görünümü ve katılımı da olay oldu.
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Kariyerine son olarak Kızılcık Şerbeti'ndeki katılımıyla dokunan ve canlandırdığı Görkem karakteri ile izleyicinin hafızasına yerleşen Özge Özacar çok konuşulmuştu.
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2024 senesinde, 77. Cannes Film Festivaline katılımıyla adından bahsettiren Özge Özacar'ın siyah elbisesi eleştiri almıştı.
Cannes Film Festivali'nin bu yıl gerçekleşen törenine de katılan Özge Acar öncelikle dün boy gösterdiği kot tarzıyla dillere düşmüştü.
Tercihini yine siyahtan yana kullanan Özge Özacar'ın giydiği elbisenin tasarımı kısa sürede dikkat çekti.
Kombinin detaylarını da şöyle bırakalım:
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Özge Özacar'ın kırmızı halıda boy göstermesi ve tarzı yine kullanıcıların tepkilerinden kaçamadı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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