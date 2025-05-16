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Alçıyla Göğüslerinin Kalıbını Çıkartan Oyuncu Serra Pirinç X'te Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkarttı!

Alçıyla Göğüslerinin Kalıbını Çıkartan Oyuncu Serra Pirinç X'te Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkarttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2025 - 22:11

Genç oyuncu Serra Pirinç, göğüslerini tamamen alçıyla kapladığı paylaşımıyla hem merak uyandırdı hem de sosyal medyanın gündemine oturdu. Heykel ya da vücut kalıbı çıkarma gibi projelerde kullanılan alçı tekniğiyle poz veren Pirinç X kullanıcılarına malzeme çıkardı.

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Güzelliğiyle dikkat çeken, oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Serra Pirinç, rol aldığı projelerle genç yaşta geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başaran isimlerden biri oldu.

Güzelliğiyle dikkat çeken, oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Serra Pirinç, rol aldığı projelerle genç yaşta geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başaran isimlerden biri oldu.

İlk olarak 2017 yılında Bizim Hikaye dizisinde 'Müjde' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Serra Pirinç, oyunculuk yetenekleriyle kısa sürede dikkat çekti. Ardından Vuslat dizisinde 'Ceylan’ karakterini canlandırarak, dramatik rollerdeki başarısıyla adından bahsettiren Serra Pirinç'in takipçi kitlesi de bir hayli arttı.

2024'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde Hazal karakteriyle başrolde yer alan isim son olarak bu proje ile adından bahsettirdi.

2024'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde Hazal karakteriyle başrolde yer alan isim son olarak bu proje ile adından bahsettirdi.

Sonrasında bazı yapımlara konuk oyuncu olarak dahil olan Serra Pirinç sadece ekranlardaki başarısıyla değil sosyal medyadaki paylaşımları ve özel hayatıyla da konuşulur oldu.

Genç, enerjik ve samimi tavırları sayesinde Instagram’da özellikle ilgi gören Serra Pirinç son paylaşımıyla X'te gündeme oturdu.

Genç, enerjik ve samimi tavırları sayesinde Instagram’da özellikle ilgi gören Serra Pirinç son paylaşımıyla X'te gündeme oturdu.

Paris seyahatinden yaptığı paylaşımda göğüslerini alçı ile kaplayan Serra Pirinç'in o kareleri sosyal medyada olay oldu. Birçok kullanıcının anlam veremediği o karenin ardında ise alçı kalıpla yapılan, heykel, vücut kalıbı çıkarma gibi sanat projelerinde izlenen yöntem yatıyor.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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