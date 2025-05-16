Alçıyla Göğüslerinin Kalıbını Çıkartan Oyuncu Serra Pirinç X'te Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkarttı!
Genç oyuncu Serra Pirinç, göğüslerini tamamen alçıyla kapladığı paylaşımıyla hem merak uyandırdı hem de sosyal medyanın gündemine oturdu. Heykel ya da vücut kalıbı çıkarma gibi projelerde kullanılan alçı tekniğiyle poz veren Pirinç X kullanıcılarına malzeme çıkardı.
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Güzelliğiyle dikkat çeken, oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Serra Pirinç, rol aldığı projelerle genç yaşta geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başaran isimlerden biri oldu.
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2024'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde Hazal karakteriyle başrolde yer alan isim son olarak bu proje ile adından bahsettirdi.
Genç, enerjik ve samimi tavırları sayesinde Instagram’da özellikle ilgi gören Serra Pirinç son paylaşımıyla X'te gündeme oturdu.
İşte o yorumlardan bazıları:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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