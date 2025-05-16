Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer GENÇFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bir Araya Geldi
AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Gençfest isimli festival 16 mayıs günü İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer sahne alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiler.
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AKP Genç Fest Festivali, bu yıl 16 Mayıs günü İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti. Festivalde Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer sahne aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sahneye çıkan Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer katılımcıları selamladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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