"Benden Sonra" Şarkısı ile Müzik Listelerine Giren Rıza Tamer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Seslendi

Seki'nin 'Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var' sözlerine karşılık Tamer, ''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.''ifadeleriyle adından bahsettiren Rıza Tamer şimdilerde yeniden ünlendi.

Spotify listelerine yerleşen ve haftalardır inmeyen, 'Benden Sonra' şarkısı ile yıllar sonra hayal ettiği popülerliği kazanan Rıza Tamer'in ünü gün geçtikçe artıyor.