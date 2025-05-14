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"Benden Sonra" Şarkısı ile Müzik Listelerine Giren Rıza Tamer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Seslendi

"Benden Sonra" Şarkısı ile Müzik Listelerine Giren Rıza Tamer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Seslendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 16:10

Seneler önce Popstar'ın 2. sezonuna katılan ve Deniz Seki ile arasında geçen diyalogla adını duyuran Rıza Tamer seneler sonra şarkılarıyla anılmaya başlandı. 'Benden Sonra' isimli şarkısı ile popülarite yaklayan ve listelerden inmeyen Rıza Tamer anlaştığı müzik şirketi ile sorun yaşadığından bahsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a seslenen isim destek çağrısında bulundu.

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Yıllar önce "Popstar Türkiye" yarışmasının 2. sezonunu üçüncü olarak tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Rıza Tamer, o dönemde jüri üyesi Deniz Seki ile yaşadığı tartışmayla da gündeme gelmişti.

Yıllar önce "Popstar Türkiye" yarışmasının 2. sezonunu üçüncü olarak tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Rıza Tamer, o dönemde jüri üyesi Deniz Seki ile yaşadığı tartışmayla da gündeme gelmişti.

Seki'nin 'Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var' sözlerine karşılık Tamer, ''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.''ifadeleriyle adından bahsettiren Rıza Tamer şimdilerde yeniden ünlendi.

Spotify listelerine yerleşen ve haftalardır inmeyen, 'Benden Sonra' şarkısı ile yıllar sonra hayal ettiği popülerliği kazanan Rıza Tamer'in ünü gün geçtikçe artıyor.

Daha önce başka bir yapım şirketi ile anlaştığını söyleyen ve yıllar sonra yakaladığı ünle birlikte büyük bir heyecan yaşayan isim anlaşmanın bozulduğunu açıklamıştı.

Daha önce başka bir yapım şirketi ile anlaştığını söyleyen ve yıllar sonra yakaladığı ünle birlikte büyük bir heyecan yaşayan isim anlaşmanın bozulduğunu açıklamıştı.

'Herkese selamlar Ben Rıza Tamer, Eva Müzik ile yaşadığımız problemi çok acele edip video haline getirdiğim için üzüldüm çünkü gündemi işgal ettik ve onların da kalbini kırmış oldum. Onlar benim üzerimde çok emeği olan insanlar bunu yürekten söylüyorum kendilerine bütün geçirdiğimiz süreç için çok teşekkür ediyorum. DMC Müzik ile değerli Samsun Demir ile yolumuza devam ediyoruz sizleri seviyorum. Şarkımız yayında' ifadeleriyle başka bir şirketle anlaştığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Rıza Tamer "Benden Sonra" şarkısı ile ünlendiğini belirterek destek istedi.

Merak edenler için popülaritesini koruyan o şarkıyı da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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ayzin

Yolunu y-alakalıkla sürdürmeye karar vermiş. Ne diyelim engellerle karşılaşmaya ve müzik listelerinde en alt sıraya doğru ilerlemeni gönülden isteriz

Füsun Kütük

Sesinin adamı değilmişsin be. Bence bu saatten sonra kimseyle anlaşma falan yapma çünkü şimdiden baya bir dinleyici kaybettin 💨💨💨

tiki miki

kadeh ,içmek falan demesen şarkında belki sana faydası olurdu:))