"Benden Sonra" Şarkısı ile Müzik Listelerine Giren Rıza Tamer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Seslendi
Seneler önce Popstar'ın 2. sezonuna katılan ve Deniz Seki ile arasında geçen diyalogla adını duyuran Rıza Tamer seneler sonra şarkılarıyla anılmaya başlandı. 'Benden Sonra' isimli şarkısı ile popülarite yaklayan ve listelerden inmeyen Rıza Tamer anlaştığı müzik şirketi ile sorun yaşadığından bahsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a seslenen isim destek çağrısında bulundu.
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Yıllar önce "Popstar Türkiye" yarışmasının 2. sezonunu üçüncü olarak tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Rıza Tamer, o dönemde jüri üyesi Deniz Seki ile yaşadığı tartışmayla da gündeme gelmişti.
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Daha önce başka bir yapım şirketi ile anlaştığını söyleyen ve yıllar sonra yakaladığı ünle birlikte büyük bir heyecan yaşayan isim anlaşmanın bozulduğunu açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Rıza Tamer "Benden Sonra" şarkısı ile ünlendiğini belirterek destek istedi.
Merak edenler için popülaritesini koruyan o şarkıyı da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Yolunu y-alakalıkla sürdürmeye karar vermiş. Ne diyelim engellerle karşılaşmaya ve müzik listelerinde en alt sıraya doğru ilerlemeni gönülden isteriz
Sesinin adamı değilmişsin be. Bence bu saatten sonra kimseyle anlaşma falan yapma çünkü şimdiden baya bir dinleyici kaybettin 💨💨💨
kadeh ,içmek falan demesen şarkında belki sana faydası olurdu:))