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Yıllar Sonra Baş Manken Olan Ahu Yağtu'nun Podyumdaki Hareketleri ve Kıyafeti Dillere Düştü!

Yıllar Sonra Baş Manken Olan Ahu Yağtu'nun Podyumdaki Hareketleri ve Kıyafeti Dillere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 09:02

Yıllar sonra podyuma dönen Ahu Yağtu, baş manken olarak fırtına estirdi. Cesur kıyafeti ve kendinden emin yürüyüşüyle defilede odak noktası olan ismin hal ve hareketleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Modellikten ekranlara, podyumlardan manşetlere... Ahu Yağtu, sadece güzelliğiyle değil, çalkantılı aşk hayatı ve olaylı boşanmasıyla da gündemden hiç düşmeyen isimlerinden biri.

Modellikten ekranlara, podyumlardan manşetlere... Ahu Yağtu, sadece güzelliğiyle değil, çalkantılı aşk hayatı ve olaylı boşanmasıyla da gündemden hiç düşmeyen isimlerinden biri.

Kampüs, Savcının Karısı, Paramparça, Kadın, Kardeşlerim ve Kardelenler gibi birçok dizide yer alan Ahu Yağtu'nun Cem Yılmaz ile evliliği ayrı boşanma sonrası yaşanan gelişmeler ayrı olay olmuştu.

Ahu Yağtu, yıllar sonra podyuma dönüş yaptı! Modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yapan ve uzun süredir ekranlarda boy gösteren Yağtu, Hakan Yıldırım'ın defilesinde baş manken olarak sahne aldı.

Ahu Yağtu, yıllar sonra podyuma dönüş yaptı! Modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yapan ve uzun süredir ekranlarda boy gösteren Yağtu, Hakan Yıldırım'ın defilesinde baş manken olarak sahne aldı.

Oğlu Kemal'in annesini yalnız bırakmadığı gecede tüm gözleri üzerine çeken Ahu Yağtu'nun elbisesi de bir hayli dikkat çekti. 46 yaşındaki Yağtu'nun podyumda yürüdüğü anlar da ayrı olay oldu.

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı, Ahu Yağtu'nun Hakan Yıldırım'ın defilesini açtığı anlara gelin önce birlikte bakalım:

Yıllar sonra podyuma dönen isme gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

Yıllar sonra podyuma dönen isme gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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