Koca Bir Aşk Hikayesi: Ümit Sayın'ın İlk Bestesi, Tarkan'ın Acıklı 'Dön Bebeğim'i Bakın Kime Yazılmış!
Tarkan'ın 1994 tarihli 'Aacayipsin' albümünde yer alan ve büyük beğeni toplayan 'Dön Bebeğim' şarkısının arkasındaki gerçek hikaye yıllar sonra ortaya çıktı. Bestesi Ümit Sayın'a ait olan şarkının kime yazıldığı yıllar sonra ortaya çıktı.
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Tarkan’ın 1994 tarihli Aacayipsin albümünde yer alan ve büyük beğeni toplayan “Dön Bebeğim” şarkısının arkasındaki gerçek hikaye yıllar sonra ortaya çıktı.
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Şarkının söz yazarı ve bestecisi Ümit Sayın, bu duygusal parçayı o dönem birlikte olduğu Zeynep Dizdar’a yazmış...
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Ümit Sayın ve Zeynep Dizdar, bir dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak magazin dünyasında adlarından sıkça söz ettirmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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