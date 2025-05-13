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Koca Bir Aşk Hikayesi: Ümit Sayın'ın İlk Bestesi, Tarkan'ın Acıklı 'Dön Bebeğim'i Bakın Kime Yazılmış!

Koca Bir Aşk Hikayesi: Ümit Sayın'ın İlk Bestesi, Tarkan'ın Acıklı 'Dön Bebeğim'i Bakın Kime Yazılmış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2025 - 21:25

Tarkan'ın 1994 tarihli 'Aacayipsin' albümünde yer alan ve büyük beğeni toplayan 'Dön Bebeğim' şarkısının arkasındaki gerçek hikaye yıllar sonra ortaya çıktı. Bestesi Ümit Sayın'a ait olan şarkının kime yazıldığı yıllar sonra ortaya çıktı.

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Tarkan’ın 1994 tarihli Aacayipsin albümünde yer alan ve büyük beğeni toplayan “Dön Bebeğim” şarkısının arkasındaki gerçek hikaye yıllar sonra ortaya çıktı.

Tarkan’ın 1994 tarihli Aacayipsin albümünde yer alan ve büyük beğeni toplayan “Dön Bebeğim” şarkısının arkasındaki gerçek hikaye yıllar sonra ortaya çıktı.

90'lı yıllara 'Ben Tabii ki', 'Gül Beyaz Gül' ve 'Hicran' şarkılarıyla damga vuran Ümit Sayın'ın bestelediği Dön Bebeğim, Tarkan'ın dokunuşuyla müzik listelerini sallamıştı hatırlarsanız.

Sözleriyle şimdilerde de dinleyenlerin kalbine dokunan şarkının ardında koca bir aşk hikayesi olduğu ise pek de bilinen bir gerçek değildi...

Şarkının söz yazarı ve bestecisi Ümit Sayın, bu duygusal parçayı o dönem birlikte olduğu Zeynep Dizdar’a yazmış...

Şarkının söz yazarı ve bestecisi Ümit Sayın, bu duygusal parçayı o dönem birlikte olduğu Zeynep Dizdar’a yazmış...

Zeynep Dizdar, 11 Mayıs 2025 tarihinde İbrahim Tuğbay'ın sunduğu Vitrin programına konuk oldu ve samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı, geçmişte yaşadığı duygusal deneyimlerini ve müzik kariyerine dair önemli anılarını izleyicilerle paylaştı.

Ümit Sayın'ın ilk bestesi olan 'Dön Bebeğim'i kendisine yazdığını söyleyen Zeynep Dizdar geçmiş olayların yeniden hatırlanmasına neden oldu.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Ümit Sayın ve Zeynep Dizdar, bir dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak magazin dünyasında adlarından sıkça söz ettirmişti.

Ümit Sayın ve Zeynep Dizdar, bir dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak magazin dünyasında adlarından sıkça söz ettirmişti.

İkilinin aşkı, her ne kadar müzik dünyasında bir dönemin en romantik hikayelerinden biri olarak hatırlansa da, derin duyguların ve tartışmaların iç içe geçtiği bir ilişkiyi de beraberinde getirmişti.

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Merak edenler için ikilin arasında geçen olaylardan son olarak bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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