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Babasına Hiç Benzememiş: Ahmet Kural ve Gizem Kural'ın Oğulları Kemal'in 1. Yaş Pozları "Aynı Annesi" Dedirtti

Babasına Hiç Benzememiş: Ahmet Kural ve Gizem Kural'ın Oğulları Kemal'in 1. Yaş Pozları "Aynı Annesi" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2025 - 19:09

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılında hayatını avukat Çağla Gizem Şahin ile birleştirmişti. Magazin dünyasından uzak ama sevgi dolu bir birliktelik sürdüren çift, 2024 yılının nisan ayında oğulları Kemal’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Minik Kemal'in 1. yaşını kutlayan Ahmet ve Gizem Kural çifti iç ısıtan pozlarıyla büyüledi.

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Son olarak TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural yıllardır yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam eden isimlerden birisi.

Son olarak TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural yıllardır yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam eden isimlerden birisi.

Geniş Aile’nin “Zekai”si olarak tanınan arından adını dizi sektörüne “İşler Güçler” projesiyle ezberleten Ahmet Kural'ı “Kardeş Payıgibi yapımlarla yeteneklerini  kanıtlamıştı.

Ahmet Kural, ekranlara getirdiği mizah anlayışı, doğal oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ahmet Kural, 2023 yılında kalbini avukat Çağla Gizem Şahin’e kaptırmıştı.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ahmet Kural, 2023 yılında kalbini avukat Çağla Gizem Şahin’e kaptırmıştı.

Magazin dünyasından uzak, sade ve sağlam bir ilişki yaşayan çift, aşklarını 18 Temmuz 2023’te nikah masasına taşıyarak resmileştirdi. Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden, 2024 ortasında bebek müjdesi geldi. Ahmet Kural, baba olacağı haberleriyle heyecanını katlamıştı.

2024 senesinin Nisan ayında minik oğulları Kemal'i kucağına alan çift Doğumdan sonra oğullarını meraklı gözlerden bir yıl boyunca saklamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında ilk kez Kemal’in yüzünü göstererek sosyal medyada adeta duygu seli yaşattı!

Geçtiğimiz yıl baba olan Ahmet Kural, hayatının en anlamlı rollerinden birine adım atmıştı: babalık! Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Kural, bu kez minik oğlu Kemal'in 1. yaş günüyle magazin manşetlerine yerleşti.

Geçtiğimiz yıl baba olan Ahmet Kural, hayatının en anlamlı rollerinden birine adım atmıştı: babalık! Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Kural, bu kez minik oğlu Kemal'in 1. yaş günüyle magazin manşetlerine yerleşti.

Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda babalık deneyimi ve oğluyla ilgili 'Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok.' ifadelerini kullanmıştı. 1 yaşına basan Kemal'i görenler ise ilk bakışta annesine benzetti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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