Babasına Hiç Benzememiş: Ahmet Kural ve Gizem Kural'ın Oğulları Kemal'in 1. Yaş Pozları "Aynı Annesi" Dedirtti
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılında hayatını avukat Çağla Gizem Şahin ile birleştirmişti. Magazin dünyasından uzak ama sevgi dolu bir birliktelik sürdüren çift, 2024 yılının nisan ayında oğulları Kemal’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Minik Kemal'in 1. yaşını kutlayan Ahmet ve Gizem Kural çifti iç ısıtan pozlarıyla büyüledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural yıllardır yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam eden isimlerden birisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ahmet Kural, 2023 yılında kalbini avukat Çağla Gizem Şahin’e kaptırmıştı.
Geçtiğimiz yıl baba olan Ahmet Kural, hayatının en anlamlı rollerinden birine adım atmıştı: babalık! Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Kural, bu kez minik oğlu Kemal'in 1. yaş günüyle magazin manşetlerine yerleşti.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın