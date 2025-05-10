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Bu Nasıl 41 Yaş? Yıllara Meydan Okuyan Aslı Enver'in Doğum Günü Pozlarına Ayrı Dileğine Ayrı Beğeni Yağdı!

Bu Nasıl 41 Yaş? Yıllara Meydan Okuyan Aslı Enver'in Doğum Günü Pozlarına Ayrı Dileğine Ayrı Beğeni Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 23:08

41 yaşına giren Aslı Enver, doğum gününde paylaştığı zarif ve sade karelerle yine güzelliğiyle büyüledi. Yıllara meydan okuyan enerjisi, doğal ışıltısı ve içten gülümsemesiyle sosyal medyada gündeme oturan Enver’in pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı.

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Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, özellikle "Kavak Yelleri" dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazındı.

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, özellikle "Kavak Yelleri" dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazındı.

Ardından “Suskunlar”, “Kayıp”, “İstanbullu Gelin” gibi güçlü yapımlarda yer alarak oyunculuğunu taçlandıran Aslı Enver şimdilerde sevimli ailesiyle göz doldurmaya devam ediyor.

3 yıl süren ilişkisini 2019 yılında kesin olarak sona erdiren, ardından aşkı bulan ve 2022 yılında sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver'in her yeni paylaşımı ayrı büyülüyor.

3 yıl süren ilişkisini 2019 yılında kesin olarak sona erdiren, ardından aşkı bulan ve 2022 yılında sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver'in her yeni paylaşımı ayrı büyülüyor.

2023 yılının Temmuz ayında kızı Elay’ı kucağına alan Aslı Enver, annelik duygusunu tatmış, sosyal medya paylaşımlarında kızıyla geçirdiği anlara yer veren isim beğeni toplamaya devam etmişti.

Yaklaşık 23 yıldır sektörde olan, bu süreçte ailesini kuran ve anneliği deneyimleyen Aslı Enver bugün 41 yaşına girdi.

Yaklaşık 23 yıldır sektörde olan, bu süreçte ailesini kuran ve anneliği deneyimleyen Aslı Enver bugün 41 yaşına girdi.

Eşi Berkin Gökbudak'la kutladığı doğum gününden pozlarını paylaşan Aslı Enver'in yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı.

'Bugün benim doğum günüm…

Bu sene kendim için bir dileğim yok. 

Hepimiz için var:

Birbirimizi daha çok duyalım.

Daha çok anlayalım.

Daha az korkalım.

Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım.

Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle…🤍' notunu paylaşımın altına düşen Aslı Enver'in doğum günü dileği de ayrı beğeni topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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