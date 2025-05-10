Bu Nasıl 41 Yaş? Yıllara Meydan Okuyan Aslı Enver'in Doğum Günü Pozlarına Ayrı Dileğine Ayrı Beğeni Yağdı!

Eşi Berkin Gökbudak'la kutladığı doğum gününden pozlarını paylaşan Aslı Enver'in yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı.

'Bugün benim doğum günüm…

Bu sene kendim için bir dileğim yok.

Hepimiz için var:

Birbirimizi daha çok duyalım.

Daha çok anlayalım.

Daha az korkalım.

Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım.

Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle…🤍' notunu paylaşımın altına düşen Aslı Enver'in doğum günü dileği de ayrı beğeni topladı.