Volkan Demirel'le Üçüncü Kızlarına Kavuşan Zeynep Demirel Hamilelik Sonrası Kiloları Nasıl Verdiğini Açıkladı
Geçtiğimiz Şubat ayında üçüncü kızları Yasmin'i kucağına alan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel üçünücü kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.
Sosyal medya paylaşımları, tarzı, ailesi ve Volkan Demirel'le olan ilişkisiyle dikkat çeken Zeynep Sever Demirel doğumdan iki buçuk ay sonra eski fitliğine kavuştu ve verdiği kilolarla adından bahsettirdi. Instagram hesabından soruları yanıtlayan isim o kiloları nasıl verdiğinden bahsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2009 yılında Belçika Güzellik Kraliçesi seçilen ve 2010’da milli kaleci Volkan Demirel’le nikâh masasına oturan Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram’da takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan Demirel, soru-cevap etkinliğinde doğum sonrası kilo kaybı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Zeynep Demirel, formunu nasıl koruduğunu ve nasıl kilo verdiğini merak edenlere ise, protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini, düzenli hareket etmeye özen gösterdiğini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın