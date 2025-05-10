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Volkan Demirel'le Üçüncü Kızlarına Kavuşan Zeynep Demirel Hamilelik Sonrası Kiloları Nasıl Verdiğini Açıkladı

Volkan Demirel'le Üçüncü Kızlarına Kavuşan Zeynep Demirel Hamilelik Sonrası Kiloları Nasıl Verdiğini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 22:08

Geçtiğimiz Şubat ayında üçüncü kızları Yasmin'i kucağına alan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel üçünücü kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.

Sosyal medya paylaşımları, tarzı, ailesi ve Volkan Demirel'le olan ilişkisiyle dikkat çeken Zeynep Sever Demirel doğumdan iki buçuk ay sonra eski fitliğine kavuştu ve verdiği kilolarla adından bahsettirdi. Instagram hesabından soruları yanıtlayan isim o kiloları nasıl verdiğinden bahsetti.

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2009 yılında Belçika Güzellik Kraliçesi seçilen ve 2010’da milli kaleci Volkan Demirel’le nikâh masasına oturan Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı.

2009 yılında Belçika Güzellik Kraliçesi seçilen ve 2010’da milli kaleci Volkan Demirel’le nikâh masasına oturan Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı.

İlk kızları Yade’yi 2013, ikinci kızları Yeda’yı 2017 yılında kucaklarına alan çift, bu kez üçüncü kızlarıyla birlikte bir kez daha aynı heyecanı yaşamıştı.

22 Şubat 2025’te minik Yasmin’i kucağına alan Demirel çifti, üç kız çocuğuyla kalabalık ve neşeli aile pozlarıyla sosyal medyada beğeni toplamıştı.

Instagram’da takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan Demirel, soru-cevap etkinliğinde doğum sonrası kilo kaybı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Instagram’da takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan Demirel, soru-cevap etkinliğinde doğum sonrası kilo kaybı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Hamilelik boyunca yaklaşık 30 kilo aldığını söyleyen Demirel, “Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 2.5 ayda 20 kiloyu verdim. Bu, önceki hamileliklerime göre en hızlı toparlandığım dönem oldu,” ifadelerini kullandı. Vücudunda hâlâ 8 kilo fazlalık kaldığını da belirterek, yaz aylarına kadar tamamen eski formuna kavuşmayı hedeflediğini ekledi.

Zeynep Demirel, formunu nasıl koruduğunu ve nasıl kilo verdiğini merak edenlere ise, protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini, düzenli hareket etmeye özen gösterdiğini anlattı.

Zeynep Demirel, formunu nasıl koruduğunu ve nasıl kilo verdiğini merak edenlere ise, protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini, düzenli hareket etmeye özen gösterdiğini anlattı.

Nasıl kilo verdiğini anlatan isim 'Eve geldim. Bilgisayardan araştırma yaptım. Süt arttıran ve bebeği sağlıklı besleyecek ürünler tükettim. Bol su içtim, sebze ve protein ağırlıklı beslendim' ifadelerini kullandı.

Karnı şimdiden dümdüz gözüken Demirel 'Göbeğiniz nasıl dümdüz?' sorusuna ise 'Yabancı bir infleuncerdan gördüğüm bir hareketi yaptım doğumdan hemen sonra ve gerçekten çok işe yaradı. Korse falan hiç kullanmadım.' şeklinde konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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