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Gülden Karaböcek'in 50 Yıl Süren Sessizliği Bozuldu: "Enişteci" İthamında Bulunan Neşe Karaböcek'e Cevap Verdi

Gülden Karaböcek'in 50 Yıl Süren Sessizliği Bozuldu: "Enişteci" İthamında Bulunan Neşe Karaböcek'e Cevap Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 21:04 Son Güncelleme: 10.05.2025 - 21:07

Neşe Karaböcek, bu yıl yayımlanan “İşte Benim Masalım” adlı otobiyografik kitabında hem müzik kariyerinin dönüm noktalarını hem de yıllardır konuşulan özel hayatını tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. 

Kitapta en çok dikkat çeken kısım ise, sanatçının eski eşi Atilla Alpsakarya’nın boşanmanın ardından kısa bir süre sonra kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenmesi hakkında yazdıkları oldu. Bu olayı 'ihanet' olarak tanımlayan Neşe Karaböcek'e yıllardır sessizliğini koruyan Gülden Karaböcek'ten yanıt geldi.

Açıklamasında 'Bu sadece iki kız kardeşin ve bir adamın hikayesi. Genç bir kızın o yaşta ortada kalması kimsenin umurunda olmadı' gibi ifadeler kullanan Gülden Karaböcek'in olay olan o sözlerine gelin birlikte bakalım!

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Türk müziğinin iki dev ismi… Yıllardır küs olan Karaböcek kardeşler arasında sular bir türlü durulmuyor.

Türk müziğinin iki dev ismi… Yıllardır küs olan Karaböcek kardeşler arasında sular bir türlü durulmuyor.

Neşe Karaböcek’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı “İşte Benim Masalım” adlı kitabı, ortalığı adeta yangın yerine çevirdi. Kitabında, eski eşi Atilla Alpsakarya’nın boşandıktan kısa bir süre sonra kız kardeşi Gülden Karaböcek’le evlenmesini açık açık hedef alan Neşe Karaböcek, bu ilişkiyi “ihanet” olarak nitelendirdi ve yaşadığı travmayı kitabında anlattı.

Basın toplantısında 'Daha usturuplu yazmaya çalıştım' sözleriyle dikkat çeken Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek'i affetmediğini de belirtmişti.

Gülden Karaböcek ise yaşananların ardından sessizliğini korurken kızı Nur Düzgit tepki gösteren taraf olmuştu.

Gülden Karaböcek ise yaşananların ardından sessizliğini korurken kızı Nur Düzgit tepki gösteren taraf olmuştu.

Kitap yayınlanır yayınlanmaz, gözler yıllardır suskunluğunu koruyan Gülden Karaböcek’e çevrildi. İlk tepki ise Gülden Karaböcek’in kızı Nur Düzgit’ten geldi. Annesini savunan Düzgit, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Kitaptaki anlatımlar gerçek değil, geçmiş geçmişte kaldı. Artık bu hikâye barışa vesile olsun” diyerek zeytin dalı uzattı.

'Enişteci' ithamları yeniden ortalıkta dolanmaya başlarken Nur Düzgit ikilinin barışması gerektiğini vurguladığı o ifadelerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Gülden Karaböcek'in kızının o açıklamasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak asıl bomba, geçtiğimiz saatlerde patladı! Yıllardır tek kelime etmeyen Gülden Karaböcek, 50 senenin sonunda sessizliğini bozdu.

Ancak asıl bomba, geçtiğimiz saatlerde patladı! Yıllardır tek kelime etmeyen Gülden Karaböcek, 50 senenin sonunda sessizliğini bozdu.

Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in 'İşte Benim Masalım' kitabında yaptığı açıklamaların ardından 'Yakın zamanda yayımlanan bir anı kitabı üzerinden yaklaşık 50 yıl önce iyisiyle kötüsüyle yaşanmış olan ilişkiler üzerinden bir linç kampanyası yapılıyor oluşu bu açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle ülkemizin bunca sorunu varken değerli vaktinizden aldığım için kusura bakmayınız.' ifadelerini kullandı.

"Coğrafyamızda söylendiği gibi kadının adı yoktur. İlişkilerde hep ön planda tutulan kadınlardır; namus, ahlak gibi kavramlar sanki kadınlar üzerine tapulanmıştır." ifadelerini kullanan isim sözlerine devam etti:

"Coğrafyamızda söylendiği gibi kadının adı yoktur. İlişkilerde hep ön planda tutulan kadınlardır; namus, ahlak gibi kavramlar sanki kadınlar üzerine tapulanmıştır." ifadelerini kullanan isim sözlerine devam etti:

'Evlilik, sevgililik ilişkilerinde en az iki hikâye ve anlatıcı vardır; tarafları dinlemeden bir yargıya ulaşmak doğru değildir. İlgili kitapta adı geçen taraflardan biri olarak yıllarca bu konuda konuşmamayı tercih ettim ve hâlâ aynı yaklaşımdayım. Adı geçen üç tarafın da çocukları ve sevdikleri var; bu konuyla ilgisi olmayan hiçbir kişinin hayatının etkilenmesini tercih etmem. Coğrafyamızda söylendiği gibi kadının adı yoktur. İlişkilerde hep ön planda tutulan kadınlardır; namus, ahlak gibi kavramlar sanki kadınlar üzerine tapulanmıştır. Erkeklerin esamesi okunmaz; kadınlar üzerinden değerlendirme yapılması daha kolaydır. Genç bir kızın o yaşta 'ortada kalması' ve bazı zorunlu tercihler yapmak zorunda kalması dikkate alınmaz. Magazin dünyası bunları kullanır, tüketir, bir kenara atar ve sıradaki yeni gündeme geçer; bu da kendi işleyişleri açısından gayet doğaldır. Üzerinde tepinilmeye çalışılan iki kız kardeşin ve bir adamın hikâyesidir. Üç kişinin kişisel hayatına saygı duyulmasının ötesinde, üç kişinin aile üyelerinin bu durumdan hiç etkilenmemesi için susarak cevap vermeyi tercih ederim.'

Ardından Gülden Karaböcek "İkisine de hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.

Ardından Gülden Karaböcek "İkisine de hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.

'İyilikleriyle, kişisel zaaflarıyla, hatalarıyla yaşanmış 3 kişiyi ilgilendiren bu hikayede, her tarafın birbiri üzerinde bıraktığı izler, emek, mağduriyetler ve yaralar vardır. Kendi adıma, her şeye rağmen hakkımı helal etmiş durumdayım; iç huzurum da yerinde. Diğer iki kişiden vefat edenin günahları Allah affetsin, diğer kişinin de kalan ömrünü iç huzurla ve sağlıkla yaşamasını temenni ederim.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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