Gülden Karaböcek'in 50 Yıl Süren Sessizliği Bozuldu: "Enişteci" İthamında Bulunan Neşe Karaböcek'e Cevap Verdi
Neşe Karaböcek, bu yıl yayımlanan “İşte Benim Masalım” adlı otobiyografik kitabında hem müzik kariyerinin dönüm noktalarını hem de yıllardır konuşulan özel hayatını tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.
Kitapta en çok dikkat çeken kısım ise, sanatçının eski eşi Atilla Alpsakarya’nın boşanmanın ardından kısa bir süre sonra kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenmesi hakkında yazdıkları oldu. Bu olayı 'ihanet' olarak tanımlayan Neşe Karaböcek'e yıllardır sessizliğini koruyan Gülden Karaböcek'ten yanıt geldi.
Açıklamasında 'Bu sadece iki kız kardeşin ve bir adamın hikayesi. Genç bir kızın o yaşta ortada kalması kimsenin umurunda olmadı' gibi ifadeler kullanan Gülden Karaböcek'in olay olan o sözlerine gelin birlikte bakalım!
Türk müziğinin iki dev ismi… Yıllardır küs olan Karaböcek kardeşler arasında sular bir türlü durulmuyor.
Gülden Karaböcek ise yaşananların ardından sessizliğini korurken kızı Nur Düzgit tepki gösteren taraf olmuştu.
Ancak asıl bomba, geçtiğimiz saatlerde patladı! Yıllardır tek kelime etmeyen Gülden Karaböcek, 50 senenin sonunda sessizliğini bozdu.
"Coğrafyamızda söylendiği gibi kadının adı yoktur. İlişkilerde hep ön planda tutulan kadınlardır; namus, ahlak gibi kavramlar sanki kadınlar üzerine tapulanmıştır." ifadelerini kullanan isim sözlerine devam etti:
Ardından Gülden Karaböcek "İkisine de hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.
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