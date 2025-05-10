Gülden Karaböcek'in 50 Yıl Süren Sessizliği Bozuldu: "Enişteci" İthamında Bulunan Neşe Karaböcek'e Cevap Verdi

Neşe Karaböcek, bu yıl yayımlanan “İşte Benim Masalım” adlı otobiyografik kitabında hem müzik kariyerinin dönüm noktalarını hem de yıllardır konuşulan özel hayatını tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.

Kitapta en çok dikkat çeken kısım ise, sanatçının eski eşi Atilla Alpsakarya’nın boşanmanın ardından kısa bir süre sonra kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenmesi hakkında yazdıkları oldu. Bu olayı 'ihanet' olarak tanımlayan Neşe Karaböcek'e yıllardır sessizliğini koruyan Gülden Karaböcek'ten yanıt geldi.

Açıklamasında 'Bu sadece iki kız kardeşin ve bir adamın hikayesi. Genç bir kızın o yaşta ortada kalması kimsenin umurunda olmadı' gibi ifadeler kullanan Gülden Karaböcek'in olay olan o sözlerine gelin birlikte bakalım!