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Saçları Annesine Çekmiş: Doğum Sonrası Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Neslihan Atagül'den Aziz'le İlk Poz!

Saçları Annesine Çekmiş: Doğum Sonrası Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Neslihan Atagül'den Aziz'le İlk Poz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 18:56

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 6 Mart 2025’te ilk bebeği Aziz’i dünyaya getirerek hayatının en anlamlı rolüne, anneliğe adım attı. Doğumun üzerinden sadece iki ay geçmesine rağmen verdiği kilolarla dikkat çeken Atagül, kuaförde oğlu Aziz’le birlikte verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu.

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Türkiye’nin en gözde çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2013 yılında birlikte rol aldıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışmış ve hayatlarını birleştirmişti.

Türkiye’nin en gözde çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2013 yılında birlikte rol aldıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışmış ve hayatlarını birleştirmişti.

Kameralar önünde başlayan dostluk, zamanla büyük bir aşka dönüştü. Ve 2016’da, Bodrum’da düzenlenen rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdiler. Gözlerden uzak ama bir o kadar da içten yaşadıkları evlilikleriyle örnek gösterilen çift, 2025’in baharında ise hayranlarına unutulmaz bir haber verdi: İlk bebekleri Aziz dünyaya geldi!

Çift, 6 Mart 2025’te oğulları Aziz’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Çift, 6 Mart 2025’te oğulları Aziz’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Doğum sonrası bebeklerinin yüzünü göstermeyen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün samimi paylaşımları dikkat çekmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül'ün ortaya çıkan bir karesi görenlere büyük bir şok yaşattı.

Henüz Aziz dünyaya geleli iki ay olmasına rağmen eski formuna dönen Neslihan Atagül o halleriyle odak noktası oldu.

Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Neslihan Atagül bu sefer de oğlunu alıp kuaföre gitti!

Neslihan Atagül bu sefer de oğlunu alıp kuaföre gitti!

Yeni anneler genellikle gözlerden uzak kalmayı tercih ederken, Neslihan Atagül doğum sonrası paylaştığı başka bir fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Kuaföre giden isim, Aziz kucağındayken yaptığı paylaşımla binlerce beğeni aldı. Fit görüntüsü ve anneliğin kattığı doğal güzellikle beğeni toplayan Neslihan Atagül odak noktası oldu!

Fotoğrafta minik Aziz'in saçları dikkat çekerken 'saçları annesine çekmiş!' gibi yorumlar gecikmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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