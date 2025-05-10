Saçları Annesine Çekmiş: Doğum Sonrası Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Neslihan Atagül'den Aziz'le İlk Poz!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 6 Mart 2025’te ilk bebeği Aziz’i dünyaya getirerek hayatının en anlamlı rolüne, anneliğe adım attı. Doğumun üzerinden sadece iki ay geçmesine rağmen verdiği kilolarla dikkat çeken Atagül, kuaförde oğlu Aziz’le birlikte verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu.
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Türkiye’nin en gözde çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2013 yılında birlikte rol aldıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışmış ve hayatlarını birleştirmişti.
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Çift, 6 Mart 2025’te oğulları Aziz’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Neslihan Atagül bu sefer de oğlunu alıp kuaföre gitti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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