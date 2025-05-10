Oğuzhan Koç'un Sert Tepkisine İlk Destek Geldi: Spotify Türkiye'ye İsyan Eden Reynmen'den Olay Açıklama!

Oğuzhan Koç'un bu çıkışının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da sesini çıkartmıştı. Renklensin, Çatma Yarim, Ela gibi şarkılarla adını müzik listelerinde zaman zaman gördüğümüz Reynmen de Oğuzhan Koç'a desteğini gösteren ilk sanatçılardan oldu.

'Çok uzun süredir şarkı yayınlamak haricinde kullanmıyorum zaten ama Oğuzhan abi o kadar haklı ki özellikle 'müzik tanrısına şarkı sunmak' kısmıyla alakalı. Beni bazen öne çıkarttıkları ya da kapak falan yaptıkları zaman şaşırıyorum. Bu cuma şarkısı çıkıyor Merve Özbey ile ve Mew Music Friday'e bile alınmıyor şarkıları. İnanılmaz amatör. Maalesef bu muamele de ülkemize özel. Her firavunun bir musası vardır. Arkandayım ağam!' ifadelerini kullanan Reynmen bu durumun Türkiye'ye özel bir muamele olduğunu söyledi.