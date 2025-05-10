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Oğuzhan Koç'un Sert Tepkisine İlk Destek Geldi: Spotify Türkiye'ye İsyan Eden Reynmen'den Olay Açıklama!

Oğuzhan Koç'un Sert Tepkisine İlk Destek Geldi: Spotify Türkiye'ye İsyan Eden Reynmen'den Olay Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 17:46

Müzik dünyasında sular durulmuyor! Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Spotify Türkiye’ye karşı sert açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısının platformun “Yeni Çıkanlar” listesinde yer almaması bardağı taşıran son damla oldu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta isyan bayrağını çekti. 

Oğuzhan Koç'a ilk destek Reynmen'den gelirken bu muamelenin ülkemize özel olduğunu vurguladı.

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Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, yeni şarkısını dinleyiciyle buluşturdu ancak listelere girmemesiyle birlikte ortalık karıştı.

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, yeni şarkısını dinleyiciyle buluşturdu ancak listelere girmemesiyle birlikte ortalık karıştı.

Romantik şarkıların sevilen ismi Oğuzhan Koç, uzun bir aradan sonra yeni şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıktı. Fakat şarkısının Spotify'da beklenen ilgiyi görmemesi üzerine, sanatçıdan beklenmedik bir çıkış geldi! Twitter’da @SpotifyTurkiye hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda Koç, Spotify listelerine ve algoritmaya isyan etti.

‘Aşinayız’, ‘Beni İyi Sanıyorlar’, ‘Kendime Sardım’ gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Oğuzhan Koç’un isyanı büyük ses getirdi.

‘Aşinayız’, ‘Beni İyi Sanıyorlar’, ‘Kendime Sardım’ gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Oğuzhan Koç’un isyanı büyük ses getirdi.

Hem söz yazarı hem yorumcu kimliğiyle öne çıkan Koç, 2025’te yeni şarkısıyla büyük bir geri dönüş yaptı. Ancak dijital müzik platformu Spotify’da karşılaştığı tablo, Oğuzhan Koç'u büyük hayal kırıklığına uğrattı. 

“Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar… Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!”

Yeni şarkısıyla liste başlarını zorlaması beklenen Oğuzhan Koç, şarkısının Yeni Çıkanlar listesine bile girmemesi karşısında isyan etti.

O paylaşımın tamamını sizin için şöyle bırakalım:

O paylaşımın tamamını sizin için şöyle bırakalım:

“Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin), nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri destekleyin.” ifadelerini kullanan Koç'a ilk destek Reynmen'den geldi.

“Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin), nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri destekleyin.” ifadelerini kullanan Koç'a ilk destek Reynmen'den geldi.

Oğuzhan Koç'un bu çıkışının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da sesini çıkartmıştı.  Renklensin, Çatma Yarim, Ela gibi şarkılarla adını müzik listelerinde zaman zaman gördüğümüz Reynmen de Oğuzhan Koç'a desteğini gösteren ilk sanatçılardan oldu.

'Çok uzun süredir şarkı yayınlamak haricinde kullanmıyorum zaten ama Oğuzhan abi o kadar haklı ki özellikle 'müzik tanrısına şarkı sunmak' kısmıyla alakalı. Beni bazen öne çıkarttıkları ya da kapak falan yaptıkları zaman şaşırıyorum. Bu cuma şarkısı çıkıyor Merve Özbey ile ve Mew Music Friday'e bile alınmıyor şarkıları. İnanılmaz amatör. Maalesef bu muamele de ülkemize özel. Her firavunun bir musası vardır. Arkandayım ağam!' ifadelerini kullanan Reynmen bu durumun Türkiye'ye özel bir muamele olduğunu söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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