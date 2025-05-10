Oğuzhan Koç'un Sert Tepkisine İlk Destek Geldi: Spotify Türkiye'ye İsyan Eden Reynmen'den Olay Açıklama!
Müzik dünyasında sular durulmuyor! Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Spotify Türkiye’ye karşı sert açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısının platformun “Yeni Çıkanlar” listesinde yer almaması bardağı taşıran son damla oldu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta isyan bayrağını çekti.
Oğuzhan Koç'a ilk destek Reynmen'den gelirken bu muamelenin ülkemize özel olduğunu vurguladı.
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Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, yeni şarkısını dinleyiciyle buluşturdu ancak listelere girmemesiyle birlikte ortalık karıştı.
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‘Aşinayız’, ‘Beni İyi Sanıyorlar’, ‘Kendime Sardım’ gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Oğuzhan Koç’un isyanı büyük ses getirdi.
O paylaşımın tamamını sizin için şöyle bırakalım:
“Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin), nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri destekleyin.” ifadelerini kullanan Koç'a ilk destek Reynmen'den geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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