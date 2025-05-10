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"Bizi de Sevecek misin?" Şarkıcı Oğuzhan Koç'tan Spotify'a Sert Çıkış

"Bizi de Sevecek misin?" Şarkıcı Oğuzhan Koç'tan Spotify'a Sert Çıkış

Spotify Oğuzhan Koç
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 15:17

Şarkıcı Oğuzhan Koç, X hesabı üzerinden Spotify'a isyan etti. Spotify’ın içerik politikaları hakkında sert çıkan Oğuzhan Koç, 'Sevgili @SpotifyTurkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi?' dedi.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç, X hesabı üzerinden Spotify'a sert bir çıkış yaptı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, X hesabı üzerinden Spotify'a sert bir çıkış yaptı.

Koç, attığı tweetle Spotify’ın Türkiye’deki içerik politikaları ve yerli müzisyenlere yaklaşımına isyan etti. 

Spotify Türkiye hesabını etiketleyen Oğuzhan Koç, tweetinde şu ifadelere yer verdi:

Sevgili @SpotifyTurkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? 

Pop listende rap,

Rap listende arabesk,

Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar,

Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz..

Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!

Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup ‘umarız beğenir’ diyip bekliyoruz sanki..

Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin. #derdimmüzik

Sevgiler...

Oğuzhan Koç'un ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da tepki geldi.

Oğuzhan Koç'un ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da tepki geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Spotify'ın Türkiye’de halen bir temsilcilik açmamasına yönelik tepki gösterip nitelikli müzik üreten sanatçıların yanında olduklarını açıkladı.

Sanatçılar isyanlarında haklı mı?

Sanatçılar isyanlarında haklı mı?

Müzik sektörünün dijitalleşmesi, eşitliği değil; algoritmalar üzerinden belirlenen bir yeni eşitsizliği getirdi.

Büyük plak şirketleri ve menajerlik firmaları, sanatçılarının başarısını Spotify’ın algoritmasına bırakmış durumda. Haliyle başta Türkiye olmak üzere pek çok sanatçı Spotify'a sık sık isyan edip, algoritmanın gölgesinde kalmaktan yakınıyor. 

Spotify'daki bu durum, müzik üreticisini sanatçı değil, aynı zamanda stratejik bir düşünce içine sokmaya da itiyor.

Bakalım Oğuzhan Koç'un X'teki tepkisine Spotify'dan bir yanıt gelecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Darkest Darko

Adamlar müzikten anlıyorsa demek ki...

sansür

Kasap et derdinde , diğer kasap da daha büyük et derdinde. Koyun konusuna gelmeyeceğim bile :))

Ferh

İyi bir şeyler yap pop adına! Dediğin gibi sene 2025 hala tarzında giden günlerin oluyor… dark pop, elektronik bir şeyler ya da iddialı tarzın dışında bir şe... Devamını Gör