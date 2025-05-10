"Bizi de Sevecek misin?" Şarkıcı Oğuzhan Koç'tan Spotify'a Sert Çıkış
Şarkıcı Oğuzhan Koç, X hesabı üzerinden Spotify'a isyan etti. Spotify’ın içerik politikaları hakkında sert çıkan Oğuzhan Koç, 'Sevgili @SpotifyTurkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi?' dedi.
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Şarkıcı Oğuzhan Koç, X hesabı üzerinden Spotify'a sert bir çıkış yaptı.
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Oğuzhan Koç'un ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da tepki geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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