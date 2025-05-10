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Meğer Böyle İkna Etmiş! Seda Sayan Nasıl Evlendiğini İtiraf Etti

Meğer Böyle İkna Etmiş! Seda Sayan Nasıl Evlendiğini İtiraf Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 13:27

Yedi kez nikah masasına oturan Seda Sayan son evliliğini 2022 yılında Çağlar Ökten ile gerçekleştirdi. Estetik ameliyatları ve evlilikleriyle magazin gündeminin vazgeçilmez ismi olan Seda Sayan, TYT Türk’te yayınlanan “Seda Sayan ile Her Şey Masada” programında evliliğine dair şaşırtan itirafta bulundu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0FujY...
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Seda Sayan evliliğe meğer böyle ikna etmiş 👇

"Benim zamanımı alma beni al."

"Benim zamanımı alma beni al."

Seda Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. İki yıldır doludizgin aşk yaşayan çiftin arasındaki yaş farkı da oldukça dikkat çekmişti. 62 yaşındaki Seda Sayan’ın 37 yaşındaki Çağlar Ökten ile olan evliliği epey konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan evliliğine dair şaşırtan bir itiraf sunduğu programda geldi. Seda Sayan, 'Benim kocamın aklında yoktu evlilik. Olmaz dedim. Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Benim zamanımı alma beni al dedim' diye konuştu

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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