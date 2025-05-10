Meğer Böyle İkna Etmiş! Seda Sayan Nasıl Evlendiğini İtiraf Etti

Seda Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. İki yıldır doludizgin aşk yaşayan çiftin arasındaki yaş farkı da oldukça dikkat çekmişti. 62 yaşındaki Seda Sayan’ın 37 yaşındaki Çağlar Ökten ile olan evliliği epey konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan evliliğine dair şaşırtan bir itiraf sunduğu programda geldi. Seda Sayan, 'Benim kocamın aklında yoktu evlilik. Olmaz dedim. Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Benim zamanımı alma beni al dedim' diye konuştu