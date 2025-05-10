Meğer Böyle İkna Etmiş! Seda Sayan Nasıl Evlendiğini İtiraf Etti
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0FujY...
Yedi kez nikah masasına oturan Seda Sayan son evliliğini 2022 yılında Çağlar Ökten ile gerçekleştirdi. Estetik ameliyatları ve evlilikleriyle magazin gündeminin vazgeçilmez ismi olan Seda Sayan, TYT Türk’te yayınlanan “Seda Sayan ile Her Şey Masada” programında evliliğine dair şaşırtan itirafta bulundu.
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Seda Sayan evliliğe meğer böyle ikna etmiş 👇
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"Benim zamanımı alma beni al."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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