Danla Bilic Boykot Paylaşımıyla Tepki Çeken Mert Vidinli'yi Neden Takipten Çıkmadığını Anlattı!
Mert Vidinli'nin boykot listesinde bulunan Espressolab'ten yaptığı paylaşımı kısa sürede tepki çekmişti. Ünlü isimlerin tepkileri ve Mert Vidinli'yi takipten çıkmaları olay olurken Danla Bilic'in sessizliği de gündeme oturmuştu. Bilic, Mert Vidinli hakkında sessizliğini bozdu ve kendisini neden takipten çıkmadığı hakkında konuştu.
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Ünlü isimlerle olan yakınlığıyla tanınan Mert Vidinli geçtiğimiz ay boykot listesindeki Espressolab'den yaptığı paylaşım sonrası tepkilerin odağındaydı.
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İrem Derici, Kubilay Aka gibi isimler Mert Vidinli'ye tepki gösteren paylaşımlar yaparken gözler kendisiyle yakınlığıyla bilinen Danla Bilic'e dönmüştü.
Mert Vidinli'yi diğer pek çok ünlü ismin aksine takipten çıkmayan Bilic'in bu tepkisizliği ise eleştirilerin odağındaydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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