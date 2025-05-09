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Danla Bilic Boykot Paylaşımıyla Tepki Çeken Mert Vidinli'yi Neden Takipten Çıkmadığını Anlattı!

Danla Bilic Boykot Paylaşımıyla Tepki Çeken Mert Vidinli'yi Neden Takipten Çıkmadığını Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2025 - 23:19

Mert Vidinli'nin boykot listesinde bulunan Espressolab'ten yaptığı paylaşımı kısa sürede tepki çekmişti. Ünlü isimlerin tepkileri ve Mert Vidinli'yi takipten çıkmaları olay olurken Danla Bilic'in sessizliği de gündeme oturmuştu. Bilic, Mert Vidinli hakkında sessizliğini bozdu ve kendisini neden takipten çıkmadığı hakkında konuştu.

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Ünlü isimlerle olan yakınlığıyla tanınan Mert Vidinli geçtiğimiz ay boykot listesindeki Espressolab'den yaptığı paylaşım sonrası tepkilerin odağındaydı.

Ünlü isimlerle olan yakınlığıyla tanınan Mert Vidinli geçtiğimiz ay boykot listesindeki Espressolab'den yaptığı paylaşım sonrası tepkilerin odağındaydı.

Ünlü isimler de tepkilerini Vidinli'ye attıkları göndermeli paylaşımları ve takipten çıkmalarıyla göstermişti. 

Mert Vidinli ise paylaşımın ardından “Paylaşımım hiçbir şekilde politik bir duruş göstermemektedir. 300 tane franchise şubesi olan, yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan, emek veren insanların yanındayım.” dedi.  Açıklamasını ise “Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım.” açıklamasında bulunmuştu.

İrem Derici, Kubilay Aka gibi isimler Mert Vidinli'ye tepki gösteren paylaşımlar yaparken gözler kendisiyle yakınlığıyla bilinen Danla Bilic'e dönmüştü.

İrem Derici, Kubilay Aka gibi isimler Mert Vidinli'ye tepki gösteren paylaşımlar yaparken gözler kendisiyle yakınlığıyla bilinen Danla Bilic'e dönmüştü.

Yeni şovu için Mert Vidinli ile çekim yapan Danla Bilic'in o bölümü yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu olurken Danla Bilic'ten açıklama gelmişti.

Detaylardan bahsettik:

Mert Vidinli'yi diğer pek çok ünlü ismin aksine takipten çıkmayan Bilic'in bu tepkisizliği ise eleştirilerin odağındaydı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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