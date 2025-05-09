Cinsel Hayat İtiraflarıyla Dikkat Çeken Bennu Gerede Yine Çok Konuşulacak Açıklamalarda Bulundu!

'Sizce cinsellik haftada kaç kere olmalı?' sorusunu cevaplandıran Bennu Gerede çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.'Her gün birkaç defa' ifadeleriyle cinselliğin hayatındaki yerinden bahseden Bennu Gerede 'Bazı insanlar tiyatroda ölmek ister ya da resim yaparak. Ben de sevişerek ölmek istiyorum. Çünkü bence dünyadaki en güzel his o. İnanılmaz bir şey.' diyerek kendisinden yaşça küçük erkeklerle birlikte olmayı tercih ettiğini belirtti.

Ezmeci'nin 'Cinselliğe üçüncü ya da dördüncü kişileri katmak, eş değiştirmeler... Bunlarla ilgili fikriniz ne?' sorusuna 'Ben hiç karşı değilim. Ne istediğine bağlı. Herkesin kendi seçimi bu. Ama ben karşı değilim.' cevabı veren isim yine gündeme oturdu.