Cinsel Hayat İtiraflarıyla Dikkat Çeken Bennu Gerede Yine Çok Konuşulacak Açıklamalarda Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=RSGnP...
Esra Ezmeci'nin YouTube'da yayınlanan 'Ne Hissettin?' programına konuk olan Bennu Gerede yine adından olay yaratacak açıklamalarıyla bahsettirdi. Yine cinsel hayat açıklamaları ve itiraflarıyla gündemi sallayan ismin açıklamalarına gelin birlikte bakalım.
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Oyunculuk, fotoğrafçılık derken son olarak Survivor programıyla karşımıza çıkan Bennu Gerede yeniden gündemde!
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Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin programına konuk olan isim yine adından cinsellik itiraflarıyla bahsettirdi. " Sevişirken ölmek istiyorum." sözlerini hatırlatan Esra Ezmeci Gerede'ye pek çok soru yöneltti.
İlişkide cinselliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Bennu Gerede "Cinsellik yoksa mümkün değil. Evliliklerde çok önemli." ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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