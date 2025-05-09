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Cinsel Hayat İtiraflarıyla Dikkat Çeken Bennu Gerede Yine Çok Konuşulacak Açıklamalarda Bulundu!

Cinsel Hayat İtiraflarıyla Dikkat Çeken Bennu Gerede Yine Çok Konuşulacak Açıklamalarda Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2025 - 18:28

Esra Ezmeci'nin YouTube'da yayınlanan 'Ne Hissettin?' programına konuk olan Bennu Gerede yine adından olay yaratacak açıklamalarıyla bahsettirdi. Yine cinsel hayat açıklamaları ve itiraflarıyla gündemi sallayan ismin açıklamalarına gelin birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=RSGnP...
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Oyunculuk, fotoğrafçılık derken son olarak Survivor programıyla karşımıza çıkan Bennu Gerede yeniden gündemde!

Oyunculuk, fotoğrafçılık derken son olarak Survivor programıyla karşımıza çıkan Bennu Gerede yeniden gündemde!

Bali’ye yerleşip doğayla iç içe bir hayat süren Gerede, geçtiğimiz aylarda geçmişte yaşadığı şiddeti ve cinsel hayatına dair itiraflarını açık açık paylaşmıştı. Aşkı tanımlama biçiminden beden özgürlüğüne, ebeveynliğe bakış açısından yıllarca yaşadığı şiddete kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yapan isim günlerce manşetlerden düşmemişti.

O çarpıcı açıklamaların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin programına konuk olan isim yine adından cinsellik itiraflarıyla bahsettirdi. " Sevişirken ölmek istiyorum." sözlerini hatırlatan Esra Ezmeci Gerede'ye pek çok soru yöneltti.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin programına konuk olan isim yine adından cinsellik itiraflarıyla bahsettirdi. " Sevişirken ölmek istiyorum." sözlerini hatırlatan Esra Ezmeci Gerede'ye pek çok soru yöneltti.

'Sizce cinsellik haftada kaç kere olmalı?' sorusunu cevaplandıran Bennu Gerede çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.'Her gün birkaç defa' ifadeleriyle cinselliğin hayatındaki yerinden bahseden Bennu Gerede 'Bazı insanlar tiyatroda ölmek ister ya da resim yaparak. Ben de sevişerek ölmek istiyorum. Çünkü bence dünyadaki en güzel his o. İnanılmaz bir şey.' diyerek kendisinden yaşça küçük erkeklerle birlikte olmayı tercih ettiğini belirtti.

Ezmeci'nin 'Cinselliğe üçüncü ya da dördüncü kişileri katmak, eş değiştirmeler... Bunlarla ilgili fikriniz ne?' sorusuna 'Ben hiç karşı değilim. Ne istediğine bağlı. Herkesin kendi seçimi bu. Ama ben karşı değilim.' cevabı veren isim yine gündeme oturdu.

İlişkide cinselliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Bennu Gerede "Cinsellik yoksa mümkün değil. Evliliklerde çok önemli." ifadelerini kullandı.

İlişkide cinselliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Bennu Gerede "Cinsellik yoksa mümkün değil. Evliliklerde çok önemli." ifadelerini kullandı.

'Ben libidosu çok yüksek bir insanım. Çok şanslıyım o konuda ve çok seviyorum cinselliği, seksi. Çünkü bence bizi genç tutuyor ve hayata bağlıyor' yanıtını verdi.

'Adam işinde bunalıma girdi ve bir süre bunu yapamayacağını söyledi. Ne yaparsınız?' sorusuna Bennu Gerede'den 'Ufak bir süreyse ben de oruca girerim. Ben birkaç defa oruca girdim. Cinsel oruca aylarca girdim. Bir arınma gerekiyor bazen. Ben bunu hayatımda 3 defa yaptım. En uzun sekiz ay boyunca yaptım.' cevabı geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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