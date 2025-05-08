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9 Yıl Önce Hayranlarıyla Buluşmuştu: Şarkılarına Hasret Bırakan Sezen Aksu'dan Sevenlerine Güzel Haber

9 Yıl Önce Hayranlarıyla Buluşmuştu: Şarkılarına Hasret Bırakan Sezen Aksu'dan Sevenlerine Güzel Haber

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2025 - 16:09

2016 yılında sahnelere veda ederek hayranlarını hüzne boğan Sezen Aksu, yıllar süren sessizliğini bozuyor. Oda Tv'nin haberine göre, son albümünü 2017’de yayımlayan Minik Serçe’nin, evinin altındaki stüdyoda bir süredir yeni bir albüm üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: https://www.odatv.com/ozel/sezen-aksu...
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Türk müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu, 2016’da sahnelere veda etmiş, 2017’de ise son albümü “Biraz Pop Biraz Sezen”i yayımlamıştı.

Türk müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu, 2016’da sahnelere veda etmiş, 2017’de ise son albümü “Biraz Pop Biraz Sezen”i yayımlamıştı.

O günden bu yana sahneden ve albüm çalışmalarından uzak kalan Aksu’nun sessizliği, sevenlerini uzun bir bekleyişle baş başa bıraktı. Özellikle sosyal medyada “Ne olur geri dön” çağrıları sıkça gündem oldu.

2016’daki son konserinde duygusal anlar yaşayan Sezen Aksu, “Küçücük bir kız gibi hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor” sözleriyle herkesi duygulandırmıştı.

2016’daki son konserinde duygusal anlar yaşayan Sezen Aksu, “Küçücük bir kız gibi hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor” sözleriyle herkesi duygulandırmıştı.

O gece sahneye veda eden Aksu’nun müzikten kopmayacağını söylemesinin ardından hayranları onun yeniden sahnelere çıkmasını ve yeni şarkılarını söylemesini yıllardır dört gözle bekliyor.

Geçtiğimiz aylarda yeni bir albümle sektöre döneceği söylenen Sezen Aksu'nun 12 şarkıdan oluşan “Paşa Gönlümün Şarkıları” isimli bir albüm çıkaracağı iddia edilmişti.

Ve beklenen haber geldi! Oda Tv’nin haberine göre Sezen Aksu, bir yıldır evinin altındaki stüdyosunda yeni albüm üzerinde çalışıyor.

Ve beklenen haber geldi! Oda Tv’nin haberine göre Sezen Aksu, bir yıldır evinin altındaki stüdyosunda yeni albüm üzerinde çalışıyor.

Albümde kaç şarkı olacağı henüz net değil ancak 2025’in sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Bu albüm, Sezen Aksu’nun 8 yıl aradan sonra yapacağı dönüş sevenlerini havalara uçuracak gibi görünüyor!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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