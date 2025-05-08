9 Yıl Önce Hayranlarıyla Buluşmuştu: Şarkılarına Hasret Bırakan Sezen Aksu'dan Sevenlerine Güzel Haber
Kaynak: https://www.odatv.com/ozel/sezen-aksu...
2016 yılında sahnelere veda ederek hayranlarını hüzne boğan Sezen Aksu, yıllar süren sessizliğini bozuyor. Oda Tv'nin haberine göre, son albümünü 2017’de yayımlayan Minik Serçe’nin, evinin altındaki stüdyoda bir süredir yeni bir albüm üzerinde çalıştığı öğrenildi.
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Türk müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu, 2016’da sahnelere veda etmiş, 2017’de ise son albümü “Biraz Pop Biraz Sezen”i yayımlamıştı.
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2016’daki son konserinde duygusal anlar yaşayan Sezen Aksu, “Küçücük bir kız gibi hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor” sözleriyle herkesi duygulandırmıştı.
Ve beklenen haber geldi! Oda Tv’nin haberine göre Sezen Aksu, bir yıldır evinin altındaki stüdyosunda yeni albüm üzerinde çalışıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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