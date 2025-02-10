Hasret Bitiyor: Sezen Aksu 5 Yıl Aranın Ardından "Paşa Gönlünün" Şarkılarıyla Geri Dönüyor
Hasret Bitiyor: Sezen Aksu 5 Yıl Aranın Ardından "Paşa Gönlünün" Şarkılarıyla Geri Dönüyor
5 yıldır yeni albüm çıkarmayan, 9 yıldır da konser vermeyen Sezen Aksu'nun 14 Şubat'ta bir sürprizle geri döneceği ortaya çıktı!
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un da bir şarkısının yer alacağı albümde 8 eski şarkının yeni versiyonları ve üç tane de yeni şarkı olacağı duyuruldu.
Hasret nihayet bitiyor yani! Gelin, detaylara beraber bakalım.
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Şarkılarıyla insanın kalbini delip geçen, 7’den 70’e herkesin kah gülerek kah ağlayarak dinlediği Sezen Aksu'ya 2025 itibariyle 9 yıldır hasretiz.
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Bu süreçte albüm çıkarsa da sahneye asla çıkmayan Sezen Aksu, 16 Ocak 2016'da verdiği konserde dinleyicisine veda etmiş, bir daha konser vermeyeceğini açıklamıştı.
Sözünü de tuttu. 2016'dan sonra Sezen Aksu'yu nadiren görür olduk. Boğaza nazır yalısında kendi halinde vakit geçirmeyi tercih eden Aksu konser sayfasını temelli kapattı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre evinden paylaşılan söz yazdığı anları gösteren fotoğraflarının altının sandığımızdan da dolu olduğu ortaya çıktı.
Üstündağ, bu yıl 70. yaşını kutlayacak olan Sezen Aksu'nun beş yıllık aranın ardından yoğun istek üzerine yepyeni bir albüm hazırladığını duyurdu. 12 şarkıdan oluşan albümün adı ise “Paşa Gönlümün Şarkıları” olarak belirlendi.
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14 Şubat'ta çıkması beklenen albümde Sezen Aksu'nun sekiz eski şarkısının yepyeni versiyonlarının yer alacağı, üç yeni şarkının bir de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un anısına bir cover okuduğu belirtildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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