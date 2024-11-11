Sezen Aksu, Mardin'de Çekilen Yeni Dizi "Uzak Şehir"e Ağıt Yazdı
Sezen Aksu, Mardin'de Çekilen Yeni Dizi "Uzak Şehir"e Ağıt Yazdı
Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’nun ilk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak olan ve çekimleri Mardin’de devam eden Kanal D’nin yeni dizisi “Uzak Şehir” için ‘De Mardin’ ismiyle özel bir şarkı yazdığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"De Mardin" kampı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni keşif vokaller
Kadınlara ithaf
11 Kasım Pazartesi başlıyor
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın