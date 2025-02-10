Elon Musk Takibi Bırakınca Peş Peşe Cinsel İçerikli Gönderiler Paylaşan Kanye West X Hesabını Kapattı!
Elon Musk Takibi Bırakınca Peş Peşe Cinsel İçerikli Gönderiler Paylaşan Kanye West X Hesabını Kapattı!
Grammy'e eşi Bianca Censori'nin çırılçıplak katılmasıyla damga vuran Kanye West'in skandalları hazır etkileşim yakalanmışken dur durak bilmemişti.
Dün gece Hitler'i sevdiğini, Puff Diddy'nin de serbest bırakılması gerektiğini savunan Kanye West, Yahudilere yönelik çirkin paylaşımlarıyla yeniden tepkilerin alevlenmesine sebep olmuştu.
Bizler uyurken X'te Elon Musk'ın kendisini takipten çıktığını fark eden Kanye West, peş peşe cinsel içerikli videolar paylaştıktan sonra Elon Musk'a teşekkür ederek X hesabını sildi...
Gelin, detaylara beraber bakalım.
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Geçtiğimiz günlerde, bu sene 67.'si düzenlenen Grammy Ödül Gecesi'ne Kanye West ve eşi Bianca Censori damga vurmuştu.
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Çoğunluğun Kanye'nin zorbalığı olarak yorumladığı kombinlere Grammy gecesinde bir yenisi daha eklendi. Davetli olmadıkları törende kırmızı halıda yürümelerine izin verilen çift başta çok normal gözükse de Bianca Censori üzerindeki kürkü çıkarınca çırılçıplak olduğu ortaya çıkmıştı...
Kanye'den açıklama gecikmemişti elbette. Karısının ne giyeceğine karışmadığın belirten Kanye West, onayı olmadan Bianca'nın bu şekilde ortaya çıkamayacağını söylemiş ve eklemişti:
Hazır etkileşimi yakalamışken skandal üstüne skandal patlatan Kanye West, eşinin ve kendisinin bir sanat eseri, bir nimet olduğunu iddia ederken verdiği bir röportajda da bipolar değil otizmli olduğunu açıklamıştı.
Dün soluğu X'de alıp içinde ne var ne yoksa dökmeye karar veren Kanye West'in paylaşımlarının neredeyse tamamı X'in "nefret davranışına karşı kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle gizlendi.
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Ardından ucu yine Yahudilere dokunan bir çirkin tweet daha geldi Kanye'den. "Yetişkin filmleri için Yahudilere teşekkür ederim. Sarkastik olmaya çalışmıyorum. Cinsel içerikli filmleri seviyorum. Çok fazla.'' diyen Kanye bir kez daha herkesi şaşkınlığı uğratmış "artık bir sus" tepkisinin büyümesine sebep olmuştu.
Dün biz uyurken X iyice hararetlendi. Önce Friends dizisinin Ross'u David Schwimmer Kanye West'in bir dizi fotoğrafını paylaşıp Elon Musk'a seslendi.
"Sapık bir bağnazın nefret dolu, cahil safra kusmasını engelleyemeyiz ama ona megafon vermeyi bırakabiliriz Bay Musk" diyen Schwimmer sözlerine;
Kısa bir süre sonra Elon Musk, normalde gayet samimi olduğu Kanye West'i takipten çıkardı.
Musk tarafından takipten çıkarıldığını fark eden Kanye West, “Elon beni takipten çıktı bu yüzden Twitter'da ne kadar kalacağımı bilmiyorum” yazarak cinsel içerikli gönderiler paylaşmaya başladı.
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Birçok uygunsuz video paylaşan Kanye West, "Elon Musk'a bana kendimi ifade etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunarak son tweet'ini attı ve X hesabını kapattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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