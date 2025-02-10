Elon Musk Takibi Bırakınca Peş Peşe Cinsel İçerikli Gönderiler Paylaşan Kanye West X Hesabını Kapattı!

'Kanye West'in platformunuzda 32,7 milyon takipçisi var, X. Bu, var olan Yahudilerin sayısından iki kat daha fazla. Onun hasta nefret söylemi, Yahudilere karşı GERÇEK HAYATTA şiddete yol açıyor.

Hangisi daha kötü bilmiyorum, kendisini bir Nazi olarak tanımlaması (ki bu, kendi topluluğu da dahil olmak üzere TÜM marjinal toplulukları yok etmek istediği anlamına geliyor) mı yoksa şu anda onu tüm sosyal medyadan kaldırmak ve yasaklamak için yeterli ÖFKE olmaması mı?' diyerek devam etti.