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Elon Musk Takibi Bırakınca Peş Peşe Cinsel İçerikli Gönderiler Paylaşan Kanye West X Hesabını Kapattı!

Elon Musk Takibi Bırakınca Peş Peşe Cinsel İçerikli Gönderiler Paylaşan Kanye West X Hesabını Kapattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.02.2025 - 10:43

Grammy'e eşi Bianca Censori'nin çırılçıplak katılmasıyla damga vuran Kanye West'in skandalları hazır etkileşim yakalanmışken dur durak bilmemişti. 

Dün gece Hitler'i sevdiğini, Puff Diddy'nin de serbest bırakılması gerektiğini savunan Kanye West, Yahudilere yönelik çirkin paylaşımlarıyla yeniden tepkilerin alevlenmesine sebep olmuştu.

Bizler uyurken X'te Elon Musk'ın kendisini takipten çıktığını fark eden Kanye West, peş peşe cinsel içerikli videolar paylaştıktan sonra Elon Musk'a teşekkür ederek X hesabını sildi... 

Gelin, detaylara beraber bakalım.

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Geçtiğimiz günlerde, bu sene 67.'si düzenlenen Grammy Ödül Gecesi'ne Kanye West ve eşi Bianca Censori damga vurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, bu sene 67.'si düzenlenen Grammy Ödül Gecesi'ne Kanye West ve eşi Bianca Censori damga vurmuştu.

Kanye West, Kim Kardashian'dan ayrılıp Bianca Censori'yle evlendikten sonra eşine 'mecburen' giydirdiği iddia edilen kimi müstehcen kimi de akıl mantık dışı kombin seçimleriyle gündeme geliyordu biliyorsunuz.

Çoğunluğun Kanye'nin zorbalığı olarak yorumladığı kombinlere Grammy gecesinde bir yenisi daha eklendi. Davetli olmadıkları törende kırmızı halıda yürümelerine izin verilen çift başta çok normal gözükse de Bianca Censori üzerindeki kürkü çıkarınca çırılçıplak olduğu ortaya çıkmıştı...

Çoğunluğun Kanye'nin zorbalığı olarak yorumladığı kombinlere Grammy gecesinde bir yenisi daha eklendi. Davetli olmadıkları törende kırmızı halıda yürümelerine izin verilen çift başta çok normal gözükse de Bianca Censori üzerindeki kürkü çıkarınca çırılçıplak olduğu ortaya çıkmıştı...

Oldukça tepki çeken olayın tüm detaylarından ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kanye'den açıklama gecikmemişti elbette. Karısının ne giyeceğine karışmadığın belirten Kanye West, onayı olmadan Bianca'nın bu şekilde ortaya çıkamayacağını söylemiş ve eklemişti:

Kanye'den açıklama gecikmemişti elbette. Karısının ne giyeceğine karışmadığın belirten Kanye West, onayı olmadan Bianca'nın bu şekilde ortaya çıkamayacağını söylemiş ve eklemişti:

'Aptal piyonlar! Karım üzerinde hakimiyetim var. Bu feminist bir saçmalık değil. O bir milyarderle birlikte, neden sızın gibi aptal, züğürtleri dinlesin ki?'

Hazır etkileşimi yakalamışken skandal üstüne skandal patlatan Kanye West, eşinin ve kendisinin bir sanat eseri, bir nimet olduğunu iddia ederken verdiği bir röportajda da bipolar değil otizmli olduğunu açıklamıştı.

Hazır etkileşimi yakalamışken skandal üstüne skandal patlatan Kanye West, eşinin ve kendisinin bir sanat eseri, bir nimet olduğunu iddia ederken verdiği bir röportajda da bipolar değil otizmli olduğunu açıklamıştı.

Dün soluğu X'de alıp içinde ne var ne yoksa dökmeye karar veren Kanye West'in paylaşımlarının neredeyse tamamı X'in "nefret davranışına karşı kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle gizlendi.

Dün soluğu X'de alıp içinde ne var ne yoksa dökmeye karar veren Kanye West'in paylaşımlarının neredeyse tamamı X'in "nefret davranışına karşı kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle gizlendi.

Hollywood'da onlarca kişinin istismar edilmesine sebep olan Puff Diddy'in serbest bırakılması, "Hitler'i seviyorum" paylaşımı ve Yahudilerle ilgili yaptığı çirkin söylemlerle ilgili paylaşımlarının tüm detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Ardından ucu yine Yahudilere dokunan bir çirkin tweet daha geldi Kanye'den. "Yetişkin filmleri için Yahudilere teşekkür ederim. Sarkastik olmaya çalışmıyorum. Cinsel içerikli filmleri seviyorum. Çok fazla.'' diyen Kanye bir kez daha herkesi şaşkınlığı uğratmış "artık bir sus" tepkisinin büyümesine sebep olmuştu.

Ardından ucu yine Yahudilere dokunan bir çirkin tweet daha geldi Kanye'den. "Yetişkin filmleri için Yahudilere teşekkür ederim. Sarkastik olmaya çalışmıyorum. Cinsel içerikli filmleri seviyorum. Çok fazla.'' diyen Kanye bir kez daha herkesi şaşkınlığı uğratmış "artık bir sus" tepkisinin büyümesine sebep olmuştu.

Dün biz uyurken X iyice hararetlendi. Önce Friends dizisinin Ross'u David Schwimmer Kanye West'in bir dizi fotoğrafını paylaşıp Elon Musk'a seslendi.

Dün biz uyurken X iyice hararetlendi. Önce Friends dizisinin Ross'u David Schwimmer Kanye West'in bir dizi fotoğrafını paylaşıp Elon Musk'a seslendi.

"Sapık bir bağnazın nefret dolu, cahil safra kusmasını engelleyemeyiz ama ona megafon vermeyi bırakabiliriz Bay Musk" diyen Schwimmer sözlerine;

"Sapık bir bağnazın nefret dolu, cahil safra kusmasını engelleyemeyiz ama ona megafon vermeyi bırakabiliriz Bay Musk" diyen Schwimmer sözlerine;

'Kanye West'in platformunuzda 32,7 milyon takipçisi var, X. Bu, var olan Yahudilerin sayısından iki kat daha fazla. Onun hasta nefret söylemi, Yahudilere karşı GERÇEK HAYATTA şiddete yol açıyor.

Hangisi daha kötü bilmiyorum, kendisini bir Nazi olarak tanımlaması (ki bu, kendi topluluğu da dahil olmak üzere TÜM marjinal toplulukları yok etmek istediği anlamına geliyor) mı yoksa şu anda onu tüm sosyal medyadan kaldırmak ve yasaklamak için yeterli ÖFKE olmaması mı?' diyerek devam etti.

Kısa bir süre sonra Elon Musk, normalde gayet samimi olduğu Kanye West'i takipten çıkardı.

Kısa bir süre sonra Elon Musk, normalde gayet samimi olduğu Kanye West'i takipten çıkardı.

Musk tarafından takipten çıkarıldığını fark eden Kanye West, “Elon beni takipten çıktı bu yüzden Twitter'da ne kadar kalacağımı bilmiyorum” yazarak cinsel içerikli gönderiler paylaşmaya başladı.

Musk tarafından takipten çıkarıldığını fark eden Kanye West, “Elon beni takipten çıktı bu yüzden Twitter'da ne kadar kalacağımı bilmiyorum” yazarak cinsel içerikli gönderiler paylaşmaya başladı.
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Birçok uygunsuz video paylaşan Kanye West, "Elon Musk'a bana kendimi ifade etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunarak son tweet'ini attı ve X hesabını kapattı.

Birçok uygunsuz video paylaşan Kanye West, "Elon Musk'a bana kendimi ifade etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunarak son tweet'ini attı ve X hesabını kapattı.

Umuyoruz ki bir daha açmaya zahmet etmez...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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