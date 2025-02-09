Skandalların Adamı Kanye West X'te Çıldırdı: "Yahudiler Mağduru Oynuyor"
Skandalların Adamı Kanye West X'te Çıldırdı: "Yahudiler Mağduru Oynuyor"
Bir zamanların sevilen şarkıcısı Kanye West, son zamanlarda yaptığı skandal hareketlerle gündemden düşmüyor. Kanye West ve sevgilisi Bianca Censori son olarak Grammy'deki 'çıplak' görünümleriyle eleştirildi. Milyonlarca kişi Kanye West'i eleştirirken West, 'eşinin üstünde hakimiyeti olduğunu' söyledi.
Skandal açıklamalara devam eden Kanye West, X'de (Twitter) herkesi şaşırtan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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Son zamanların tartışmalı ikilisi Kanye West ve Bianca Censori, Grammy Ödül Töreni'ndeki kırmızı halı görünümleriyle dünya gündemine bomba gibi düştüler.
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Bütün dünya o anları konuşurken West "Dünyaya onun güzelliğini göstereceğim." demiş ve "Karımın ne giyeceğine karışmam, ancak o benim onayım olmadan bu görünümle ortaya çıkmazdı." açıklamasında bulunmuştu.
Olay olan Grammy Ödül Töreni'nin ardından West, soluğu X'de aldı. Sayısız paylaşım yapan Kanye West'in çoğu paylaşımı X'in "nefret davranışına karşı kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle gizlendi.
West, Hitler ile ilgili birçok paylaşım yaparak Elon Musk'ın "Hitler selamı değildi" dediği selamını paylaştı.
Elon Musk'ın aklındaki fikri çaldığını söyleyen West, daha sonra "Hitler'i seviyorum" paylaşımında bulundu.
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"Hetero beyaz Amerikalılar her şey için suçlanıyor. Yahudiler siyah insanlara beyaz insanlardan nefret etmeleri gerektiğini öğretiyor."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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