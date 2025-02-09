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Skandalların Adamı Kanye West X'te Çıldırdı: "Yahudiler Mağduru Oynuyor"

Skandalların Adamı Kanye West X'te Çıldırdı: "Yahudiler Mağduru Oynuyor"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 10:35 Son Güncelleme: 09.02.2025 - 10:46

Bir zamanların sevilen şarkıcısı Kanye West, son zamanlarda yaptığı skandal hareketlerle gündemden düşmüyor. Kanye West ve sevgilisi Bianca Censori son olarak Grammy'deki 'çıplak' görünümleriyle eleştirildi. Milyonlarca kişi Kanye West'i eleştirirken West, 'eşinin üstünde hakimiyeti olduğunu' söyledi. 

Skandal açıklamalara devam eden Kanye West, X'de (Twitter) herkesi şaşırtan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Son zamanların tartışmalı ikilisi Kanye West ve Bianca Censori, Grammy Ödül Töreni'ndeki kırmızı halı görünümleriyle dünya gündemine bomba gibi düştüler.

Son zamanların tartışmalı ikilisi Kanye West ve Bianca Censori, Grammy Ödül Töreni'ndeki kırmızı halı görünümleriyle dünya gündemine bomba gibi düştüler.

Bianca Censori, kameralar karşısında çıplak kalmış, dünyayı şoke eden anların ardından ikilinin polis eşliğinde Grammy Töreni'nden çıkartıldığı iddia edilmişti.

Bütün dünya o anları konuşurken West "Dünyaya onun güzelliğini göstereceğim." demiş ve "Karımın ne giyeceğine karışmam, ancak o benim onayım olmadan bu görünümle ortaya çıkmazdı." açıklamasında bulunmuştu.

Bütün dünya o anları konuşurken West "Dünyaya onun güzelliğini göstereceğim." demiş ve "Karımın ne giyeceğine karışmam, ancak o benim onayım olmadan bu görünümle ortaya çıkmazdı." açıklamasında bulunmuştu.

West, son olarak Bianca Censori üzerinde "hakimiyeti" olduğunu iddia etti.

Olay olan Grammy Ödül Töreni'nin ardından West, soluğu X'de aldı. Sayısız paylaşım yapan Kanye West'in çoğu paylaşımı X'in "nefret davranışına karşı kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle gizlendi.

Olay olan Grammy Ödül Töreni'nin ardından West, soluğu X'de aldı. Sayısız paylaşım yapan Kanye West'in çoğu paylaşımı X'in "nefret davranışına karşı kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle gizlendi.
twitter.com

West, bir paylaşımında Hollywood'da onlarca kişinin istismar edilmesine sebep olan Puff Diddy'nin serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ünlü isim, paylaşımında Trump'ı etiketleyerek 'lütfen arkadaşımı serbest bırakın' dedi.

'Ne kadar para kazandığınız önemli değil. İstedikleri zaman her şeyi almaya gelecekler. Her şeyi kaybettiğimden ve her şeyi geri aldığımdan beri hiçbir şeyden korkmuyorum.'

West, Hitler ile ilgili birçok paylaşım yaparak Elon Musk'ın "Hitler selamı değildi" dediği selamını paylaştı.

West, Hitler ile ilgili birçok paylaşım yaparak Elon Musk'ın "Hitler selamı değildi" dediği selamını paylaştı.
twitter.com

Elon Musk'ın aklındaki fikri çaldığını söyleyen West, daha sonra "Hitler'i seviyorum" paylaşımında bulundu.

Elon Musk'ın aklındaki fikri çaldığını söyleyen West, daha sonra "Hitler'i seviyorum" paylaşımında bulundu.
twitter.com
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"Hetero beyaz Amerikalılar her şey için suçlanıyor. Yahudiler siyah insanlara beyaz insanlardan nefret etmeleri gerektiğini öğretiyor."

"Hetero beyaz Amerikalılar her şey için suçlanıyor. Yahudiler siyah insanlara beyaz insanlardan nefret etmeleri gerektiğini öğretiyor."

'Çünkü siyahlar, beyazlardan nefret ediyor. Yahudiler, siyahları yanlış eğitimle ve bankalarla kontrol ediyor. Yahudiler asıl gizli güç ve zalim oldukları halde mağduru oynuyorlar.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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