Skandalların Adamı Kanye West X'te Çıldırdı: "Yahudiler Mağduru Oynuyor"

West, bir paylaşımında Hollywood'da onlarca kişinin istismar edilmesine sebep olan Puff Diddy'nin serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ünlü isim, paylaşımında Trump'ı etiketleyerek 'lütfen arkadaşımı serbest bırakın' dedi.

'Ne kadar para kazandığınız önemli değil. İstedikleri zaman her şeyi almaya gelecekler. Her şeyi kaybettiğimden ve her şeyi geri aldığımdan beri hiçbir şeyden korkmuyorum.'