Eski Milli Kaleci Tolga Zengin Gece Kulübünde Yumruklu Kavgaya Karıştı!
Eski Milli Kaleci Tolga Zengin Gece Kulübünde Yumruklu Kavgaya Karıştı!
Eski milli kaleci Tolga Zengin, Bebek’te gittiği mekanda olaylı bir gece yaşadı. İddiaya göre, tuvalet sırası beklerken bir müşteriyle tartışmaya giren Zengin, sözlü atışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamadı. Olay, mekanın güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. (Sabah - Gökhan Gökduman)
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Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'un kalesini koruyan Tolga Zengin, geçtiğimiz günlerde Bebek’te bir mekanda kavgaya karıştı.
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Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, 41 yaşındaki eski futbolcu tuvalet sırasında bir müşterinin kapıyı sert bir şekilde açmasıyla kafasına darbe aldı, taraflar arasında sözlü tartışma başladı.
Gerilim kısa sürede tırmanırken sinirlerine hakim olamayan milli oyuncu, karşısındaki kişiye yumruk attı ve kişinin kaşı patladı.
Olay, mekandaki güvenlik görevlileri ve diğer müşterilerin müdahalesiyle sona erdi. Zengin, yaşananların ardından mekândan ayrılırken tartıştığı kişinin başka bir mekanın işletmecisi olduğu ortaya çıktı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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