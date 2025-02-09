Jose Mourinho'dan Takım Otobüsünün Peşinden Koşan Taraftara Büyük Jest!

Futbol dünyasının en başarılı ve sevilen teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, bu durumun nedenini bir kez daha gösterdi. Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, kendilerini desteklemeye gelen bir taraftarı takım otobüsüne aldı, yemeğe davet etti. Taraftar, yıllar geçse de dün gibi hatırlayacağı büyük bir heyecan yaşadı.