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Jose Mourinho'dan Takım Otobüsünün Peşinden Koşan Taraftara Büyük Jest!

Jose Mourinho'dan Takım Otobüsünün Peşinden Koşan Taraftara Büyük Jest!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.02.2025 - 09:52

Futbol dünyasının en başarılı ve sevilen teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, bu durumun nedenini bir kez daha gösterdi. Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, kendilerini desteklemeye gelen bir taraftarı takım otobüsüne aldı, yemeğe davet etti. Taraftar, yıllar geçse de dün gibi hatırlayacağı büyük bir heyecan yaşadı.

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Zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertli ekibin taraftarları, takımlarını büyük bir coşkuyla karşıladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'dan takım otobüsünün peşinden koşan taraftarına büyük bir jest geldi.

Teknik direktör Jose Mourinho'dan takım otobüsünün peşinden koşan taraftarına büyük bir jest geldi.

Portekizli çalıştırıcı, taraftarı önce otobüse ardından da futbolcularla yemeğe davet etti.

Portekizli çalıştırıcı, taraftarı önce otobüse ardından da futbolcularla yemeğe davet etti.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Bulent Yarici

Ozan tufan degilmi bu:)

houseof

Mert hakan İrfan yine arka beşlide ama Ozan tufan eksik 😂

Osman Elmallı

😝😋🤤😄😀🤣😃😂😁😆😅🤪😛😜😝😝