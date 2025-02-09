Galatasaray'da Sakatlığı Süren Mauro Icardi'den Fenerbahçe Kararı
Galatasaray'da Sakatlığı Süren Mauro Icardi'den Fenerbahçe Kararı
Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattığı ifade edilen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yakın zamanda yeniden Türkiye'de olacak. 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakmak istemediği belirtildi.
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Geçtiğimiz hafta yeni hayat arkadaşı China Suarez ile birlikte İstanbul’a adım atan Mauro Icardi, Galatasaray camiasıyla hasret gidermişti.
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Kısa süreli ziyaretinde takım arkadaşlarıyla buluşup moral depolayan yıldız isim, birkaç gün Türkiye'de kalıp Arjantin’e dönmüştü.
31 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi merak konusu olurken Fenerbahçe maçı ile ilgili kararı belli oldu.
Icardi, 23 Şubat Pazar günü oynanacak dev derbide takımını desteklemek için tribünde yer alacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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