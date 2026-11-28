Namlusunda +VLFBERH+T yazan bu kılıçlar 9. ile 11. yüzyıllar arasında dövüldü. Metalürji tarihçisi Alan Williams, bir bölümünün o dönem Avrupa'sında üretilemeyen yüksek karbonlu pota çeliğinden yapıldığını, hammaddenin de ticaret yoluyla Orta Asya'dan geldiğini savundu. Başka araştırmacılar aynı namlularda Avrupa demirinin izini buldu. 2012'de Almanya'da Hameln'de çıkan bir kılıcı inceleyen kimyager Robert Lehmann, kabzadaki kurşunun Frankfurt'un kuzeyindeki Taunus bölgesinden geldiğini gösterdi. Ortada doğaüstü bir şey yok, süren bir bilim tartışması var. Ulfberht'in kim olduğunu ise kimse bilmiyor.