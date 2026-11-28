Bilim Açıklayamıyor Denen 6 Keşif: Hangisi Çözüldü, Hangisi Hâlâ Gizem?
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Voynich El Yazması'nın parşömeni 1404-1438 arasına tarihlendi ama içindeki tek kelimeyi okuyabilen çıkmadı. Bilimin çaresiz kaldığı söylenen altı keşfe yeniden baktık. Bazısının cevabı yıllar önce verilmiş.
1. Ulfberht Kılıçlarının Çeliği Hâlâ Tartışılıyor
2. Mars Taşındaki "Fosil" Büyük Ölçüde Açıklandı
3. Longyou Mağaralarını Kimin Oyduğu Bilinmiyor
4. Nampa Figürünün 2 Milyon Yaşında Olduğuna Dair Kanıt Yok
5. Piri Reis Haritası Antarktika'yı Göstermiyor
6. Voynich El Yazması Gerçekten Çözülemedi
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