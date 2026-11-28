Kandilli Sahili'ndeki Kazasker Necmettin Efendi Yalısı, Mermerci'ye babasından kalmıştı. Mermerci, daha önce yalı hayatını anlattığı bir röportajda 'Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor' demiş, yalının tek avantajının tekneyle karşıya geçebilmek olduğunu söylemişti. Temmuz ayında bir programda yaptığı 'Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!' çıkışı da sosyal medyada tepki çekmişti.

Ekim ayında ise Boğaz'da seyir halindeki bir yolcu vapuru yalının iskelesine ve önünde bağlı duran tekneye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mermerci, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kazanın ardından dava açacağını açıklayan Mermerci, çocuklarının evde korkunç bir travma yaşadığını söyledi.