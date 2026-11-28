Yalısına Vapur Çarpmıştı! Derin Mermerci Satış Sorusuna Net Yanıt Verdi
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Babasından kalan Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na ekim ayında yolcu vapuru çarpan Derin Mermerci, yalıyla ilgili kararını açıkladı. Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mermerci, yalıyı satıp satmayacağı sorusuna 'Ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam' diyerek yanıt verdi.
Kaynak: Habertürk
Derin Mermerci, İstanbul'un cemiyet hayatında yıllardır adından söz ettiriyor.
Mermerci'nin babasından kalan yalıya ekim ayında bir yolcu vapuru çarptı.
Derin Mermerci, yalıyı hiçbir koşulda satmayacağını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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