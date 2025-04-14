Sosyetenin Popüler İsmi Derin Mermerci EspressoLab ve CarrefourSA’yı Boykot Edemeyeceğini Açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu süreciyle alakalı olarak boykot edilmesi gereken markaları açıklamıştı. Listede EspressoLab ve CarrefourSA da yer alıyordu. Sosyetenin popüler ismi Derin Mermerci ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki markayı boykot etmeyeceğini, ancak müteşekkir olabileceğini dile getirmesiyle gündem oldu. Derin Mermerci sokak hayvanlarına olan yardımlarıyla ön plana çıkan isimlerden. Markaları boykot etmemesinin sebebi de iki şubede sokak hayvanlarına karşı pozitif bir tutum görmüş olmasıydı.