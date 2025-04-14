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Sosyetenin Popüler İsmi Derin Mermerci EspressoLab ve CarrefourSA’yı Boykot Edemeyeceğini Açıkladı

Sosyetenin Popüler İsmi Derin Mermerci EspressoLab ve CarrefourSA’yı Boykot Edemeyeceğini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.04.2025 - 09:41

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu süreciyle alakalı olarak boykot edilmesi gereken markaları açıklamıştı. Listede EspressoLab ve CarrefourSA da yer alıyordu. Sosyetenin popüler ismi Derin Mermerci ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki markayı boykot etmeyeceğini, ancak müteşekkir olabileceğini dile getirmesiyle gündem oldu. Derin Mermerci sokak hayvanlarına olan yardımlarıyla ön plana çıkan isimlerden. Markaları boykot etmemesinin sebebi de iki şubede sokak hayvanlarına karşı pozitif bir tutum görmüş olmasıydı.

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Derin Mermerci’nin açıklaması tepki topladı.

Derin Mermerci’nin açıklaması tepki topladı.

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasından bu yana İmamoğlu’na destekler devam ediyor. Gencinden yaşlısına vatandaşlar alanlarda sürdürdükleri eylemlerle desteklerini gösterirken şimdilerdeyse boykot listesine uyarak tepki koymaya devam ediyorlar.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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