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Boykot Sonrası Reytinginin Arttığını Söylemişti: Cem Küçük Listede Yükselişe Geçti!

Boykot Sonrası Reytinginin Arttığını Söylemişti: Cem Küçük Listede Yükselişe Geçti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 15:41

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve sonrasında yaşanan tutuklama süreci, Türkiye gündemini adeta sarsarken, bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri gazeteci Cem Küçük oldu. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağına oturan Küçük, son programında dikkat çeken bir çıkış yapmış ve “Reytinglerim ikiye katlandı.” demişti. Somera verilerine göre Küçük, son zamanlarda reyting listesinde yükselişe geçti.

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Cem Küçük’ün boykot çıkışı çok konuşulmuştu. Yayında “Reytingim ikiye katlandı” demişti.

Cem Küçük’ün boykot çıkışı çok konuşulmuştu. Yayında “Reytingim ikiye katlandı” demişti.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Cem Küçük'ün yayınlarında sık sık “gözaltına alınacak isimler” vermesi kullanıcılar tarafından “Cem Küçük savcılığa soyundu” yorumlarıyla eleştirilmişti. Küçük, geçtiğimiz günlerde başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere muhalefet cephesinden gelen medya boykotlarına tepki göstermişti. 

Küçük, TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında 'Teşkilat dizisini TRT’de boykot ettin normal aldığının üç katı reyting almış. Benim kendi sabah programım reytingi ikiye katlanıyor. Türk toplumu boykotu sevmez, sokağı sevmez. Türk halkı böyle şeylere mesafeli.' diye konuşmuştu.

Somera verilerine göre, son zamanlarda en çok izlenen sabah programları arasında Cem Küçük de var.

Somera verilerine göre, son zamanlarda en çok izlenen sabah programları arasında Cem Küçük de var.

Yaşananlarla ve sivri açıklamalarıyla ilgili tüm tartışmalara rağmen, Küçük’ün reyting başarısı dikkat çekici. TGRT sabah kuşağında yayınlanan programı, son haftalarda izlenme oranını arttırdı. İşte, Somera'nın verilerine göre reyting listesi 👇🏻

9 Nisan Çarşamba Cem Küçük'ün yayını 3. sırada👇🏻

9 Nisan Çarşamba Cem Küçük'ün yayını 3. sırada👇🏻
www.instagram.com

8 Nisan Salı 2. sırada👇🏻

8 Nisan Salı 2. sırada👇🏻
www.instagram.com

7 Nisan Pazartesi Cem Küçük'ün yayını 1. sırada👇🏻

7 Nisan Pazartesi Cem Küçük'ün yayını 1. sırada👇🏻
www.instagram.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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