Boykot Sonrası Reytinginin Arttığını Söylemişti: Cem Küçük Listede Yükselişe Geçti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Cem Küçük'ün yayınlarında sık sık “gözaltına alınacak isimler” vermesi kullanıcılar tarafından “Cem Küçük savcılığa soyundu” yorumlarıyla eleştirilmişti. Küçük, geçtiğimiz günlerde başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere muhalefet cephesinden gelen medya boykotlarına tepki göstermişti.

Küçük, TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında 'Teşkilat dizisini TRT’de boykot ettin normal aldığının üç katı reyting almış. Benim kendi sabah programım reytingi ikiye katlanıyor. Türk toplumu boykotu sevmez, sokağı sevmez. Türk halkı böyle şeylere mesafeli.' diye konuşmuştu.