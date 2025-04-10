Boykot Sonrası Reytinginin Arttığını Söylemişti: Cem Küçük Listede Yükselişe Geçti!
Boykot Sonrası Reytinginin Arttığını Söylemişti: Cem Küçük Listede Yükselişe Geçti!
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve sonrasında yaşanan tutuklama süreci, Türkiye gündemini adeta sarsarken, bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri gazeteci Cem Küçük oldu. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağına oturan Küçük, son programında dikkat çeken bir çıkış yapmış ve “Reytinglerim ikiye katlandı.” demişti. Somera verilerine göre Küçük, son zamanlarda reyting listesinde yükselişe geçti.
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Cem Küçük’ün boykot çıkışı çok konuşulmuştu. Yayında “Reytingim ikiye katlandı” demişti.
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Somera verilerine göre, son zamanlarda en çok izlenen sabah programları arasında Cem Küçük de var.
9 Nisan Çarşamba Cem Küçük'ün yayını 3. sırada👇🏻
8 Nisan Salı 2. sırada👇🏻
7 Nisan Pazartesi Cem Küçük'ün yayını 1. sırada👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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