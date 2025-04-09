Reytinginin Arttığını Söyleyen Cem Küçük Boykota Tepki Gösterdi: Cem Yılmaz Gökhan Ünver Üzerinden Örnek Verdi
Reytinginin Arttığını Söyleyen Cem Küçük Boykota Tepki Gösterdi: Cem Yılmaz Gökhan Ünver Üzerinden Örnek Verdi
Açıklamalarıyla tartışmalara neden olan gazeteci Cem Küçük'ten yine çok konuşulacak ifadeler geldi. Boykota tepki gösteren Küçük, reytinginin ikiye katlandığını söyledi. TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı isimli programda konuşan Küçük, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararlara ses çıkarmayan ünlüleri savunarak Cem Yılmaz ve Gökhan Ünver'den örnek verdi.
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Cem Küçük, son haftalarda açıklamalarıyla tepkilerin ve tartışmaların odağında.
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"Reytinglerim ikiye katlandı" diyen Cem Küçük Cem Yılmaz ve Gökhan Ünver üzerinden boykota tepki gösterdi.
Cem Küçük'ün açıklamalarını izlemek için 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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