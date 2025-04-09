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Reytinginin Arttığını Söyleyen Cem Küçük Boykota Tepki Gösterdi: Cem Yılmaz Gökhan Ünver Üzerinden Örnek Verdi

Reytinginin Arttığını Söyleyen Cem Küçük Boykota Tepki Gösterdi: Cem Yılmaz Gökhan Ünver Üzerinden Örnek Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 10:55

Açıklamalarıyla tartışmalara neden olan gazeteci Cem Küçük'ten yine çok konuşulacak ifadeler geldi. Boykota tepki gösteren Küçük, reytinginin ikiye katlandığını söyledi. TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı isimli programda konuşan Küçük, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararlara ses çıkarmayan ünlüleri savunarak Cem Yılmaz ve Gökhan Ünver'den örnek verdi. 

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Cem Küçük, son haftalarda açıklamalarıyla tepkilerin ve tartışmaların odağında.

Cem Küçük, son haftalarda açıklamalarıyla tepkilerin ve tartışmaların odağında.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başlayan ve tutuklanmasına kadar ilerleyen süreç Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Vatandaşlar kararlara tepki göstermek amacıyla meydanlara akın etti, boykot gerçekleştirdi. 

Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden birisi de gazeteci Cem Küçük oldu. Küçük'ün hem kendi yayınında hem de konuk olduğu programlarda yaptığı yorumlar tartışma ve eleştirilere neden oldu. Küçük, programlarda sık sık gözaltına alınacak isimleri vermesi sosyal medyada 'Cem Küçük savcılığa soyundu' yorumlarına neden olmuştu. 

Son olarak gazeteci Cem Küçük'ten boykota bir kez daha eleştiri geldi.

"Reytinglerim ikiye katlandı" diyen Cem Küçük Cem Yılmaz ve Gökhan Ünver üzerinden boykota tepki gösterdi.

"Reytinglerim ikiye katlandı" diyen Cem Küçük Cem Yılmaz ve Gökhan Ünver üzerinden boykota tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu kararlarını ve destek eylemlerini göstermeyen medyaya; bağlı oldukları marka gruplarına boykot başlatmıştı. 

Küçük'ün TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında söylediği o sözleri şöyle:

'CHP’liler bizi dinlerse bu sert dil AK Parti’ye yarar. Anketler yapılıyor bu sert dili kullandığınızda AK Parti konsolide oluyor. Hayat pahalı olur diyenler bu adamlar gelirse bize hayat hakkı tanımayacak diyorlar. Bunu nereden söylüyorum? Hani Cem Yılmaz’a niye ses çıkarmıyorsun diyorlar. 

Faşizm konuşma mecburiyetinde bırakmadı diye laf varya Mussolini dönemi için söyleniyor. Adam konuşmak zorunda mı? Ekrem İmamoğlu tutuklanmasıyla ilgili iddialar, siz ikna olamayabilirsiniz ben olabilirim… İddianameyi göreceğiz, niye bu kıyamet? ‘Sesinizi çıkarın, çıkarmazsan CHP’li belediyeler Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal eder.’ O konuşmadı, bu konusu… Boykot, gofretçiyi, kahveciyi etçiyi boykot. Etçinin bu süreçle ne ilgisi var? Teşkilat dizisini TRT’de boykot ettin normal aldığının üç katı reyting almış. Benim kendi sabah programım reytingi ikiye katlanıyor. Türk toplumu boykotu sevmez, sokağı sevmez. Türk halkı böyle şeylere mesafeli.'

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CHP'nin boykot sitesinden güncel boykot listesine ulaşabilirsiniz 👇

Cem Küçük'ün açıklamalarını izlemek için 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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