Reytinginin Arttığını Söyleyen Cem Küçük Boykota Tepki Gösterdi: Cem Yılmaz Gökhan Ünver Üzerinden Örnek Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başlayan ve tutuklanmasına kadar ilerleyen süreç Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Vatandaşlar kararlara tepki göstermek amacıyla meydanlara akın etti, boykot gerçekleştirdi.

Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden birisi de gazeteci Cem Küçük oldu. Küçük'ün hem kendi yayınında hem de konuk olduğu programlarda yaptığı yorumlar tartışma ve eleştirilere neden oldu. Küçük, programlarda sık sık gözaltına alınacak isimleri vermesi sosyal medyada 'Cem Küçük savcılığa soyundu' yorumlarına neden olmuştu.

Son olarak gazeteci Cem Küçük'ten boykota bir kez daha eleştiri geldi.