İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından ülkenin dört bir yanında protesto eylemleri gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararları ve yapılan eylemleri göstermeyen veya yanlı veren kanallara boykot yapılacağını duyurmuştu. Bu kanalların bağlı olduğu marka ve marka gruplarının da boykot edileceği açıklanmıştı.

24 Mart 2025 Pazartesi günü Saraçhane’de gerçekleştirilen mitingde konuşan Özgür Özel, tek tek boykot edilecek kanal ve markaları paylaşmıştı. Özel, 25 Mart 2025 Salı akşamı ise boykot edilecek marka listelerinin yer aldığı boykotyap.com isimli sitenin açılacağını belirtmişti.

Boykotyap.com isimli site 25 Mart Salı akşamı açıldı ancak iki gün sonra mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Bu erişim engelinin ardından yeni site boykotyap.net olarak duyuruldu.

CHP Lideri Özgür Özel, bugün (2 Nisan Çarşamba) “Boykotun anayasal hak olduğu AYM, AİHM kararlarında net. Saraçhane'deki listemizi takip etmek isteyenler boykotyap.net sitesinden bakabilir' duyurusu yapmıştı.

Ancak 2 Nisan günü boykotyap.net sitesi de mahkeme kararıyla erişime engellendi. CHP güncel boykot listesinin yer aldığı boykotyap.org isimli internet sitesini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda güncel boykot listesine bu adres üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu:

'Daha önce boykotyap.com ve boykotyap.net sitelerimize hukuksuz kararlarla erişim engeli getirdiler.

Şimdi boykotyap.org sitesiyle yayındayız.

Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur.'

CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org'a ulaşmak için tıklayınız.