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CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org’u Duyurdu: Boykotyap.com, Boykotyap.net Kapandı mı?

CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org’u Duyurdu: Boykotyap.com, Boykotyap.net Kapandı mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 22:48

24 Mart 2025 Pazartesi günü markalara boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesinin yer alacağı internet sitesini duyurmuştu. 25 Mart 2025 Salı günü açılan boykotyap.com sitesi oldukça ses getirmişti. Ancak bu siteye mahkeme tarafından erişim engeli getiri; ardından boykotyap.net açıldı. Boykotyap.net'e de 2 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla erişim engellendi. 

Bu kararların ardından vatandaşlar CHP’nin yeni boykot sitesini araştırmaya başladı. CHP, yaptığı bir duyuruyla güncel boykot listelerinin paylaşıldığı yeni sitenin boykotyap.org olduğunu duyurdu.

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CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org’u Duyurdu

CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org’u Duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından ülkenin dört bir yanında protesto eylemleri gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararları ve yapılan eylemleri göstermeyen veya yanlı veren kanallara boykot yapılacağını duyurmuştu. Bu kanalların bağlı olduğu marka ve marka gruplarının da boykot edileceği açıklanmıştı. 

24 Mart 2025 Pazartesi günü Saraçhane’de gerçekleştirilen mitingde konuşan Özgür Özel, tek tek boykot edilecek kanal ve markaları paylaşmıştı. Özel, 25 Mart 2025 Salı akşamı ise boykot edilecek marka listelerinin yer aldığı boykotyap.com isimli sitenin açılacağını belirtmişti.

Boykotyap.com isimli site 25 Mart Salı akşamı açıldı ancak iki gün sonra mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Bu erişim engelinin ardından yeni site boykotyap.net olarak duyuruldu. 

CHP Lideri Özgür Özel, bugün (2 Nisan Çarşamba) “Boykotun anayasal hak olduğu AYM, AİHM kararlarında net. Saraçhane'deki listemizi takip etmek isteyenler boykotyap.net sitesinden bakabilir' duyurusu yapmıştı.

Ancak 2 Nisan günü boykotyap.net sitesi de mahkeme kararıyla erişime engellendi. CHP güncel boykot listesinin yer aldığı boykotyap.org isimli internet sitesini duyurdu. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda güncel boykot listesine bu adres üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu:

'Daha önce boykotyap.com ve boykotyap.net sitelerimize hukuksuz kararlarla erişim engeli getirdiler. 

Şimdi boykotyap.org sitesiyle yayındayız.

Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur.'

CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org'a ulaşmak için tıklayınız.

Özgür Özel'in boykot markalarına dair açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz👇

Boykotyap.com, Boykotyap.net Kapandı mı?

Boykotyap.com, Boykotyap.net Kapandı mı?

Boykotyap.com, Boykotyap.net mahkeme tarafından kapatıldı. Boykotyap.com internet adresine 27 Mart Perşembe akşamı erişim engeli getirildi. Ardından açılan site Boykotyap.net web sitesi ise İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Nisan 2025 tarihli ve 2025/4204 sayılı kararıyla erişime engellendi. Aynı kararla boykotla.app da engellendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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