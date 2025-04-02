CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org’u Duyurdu: Boykotyap.com, Boykotyap.net Kapandı mı?
CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org’u Duyurdu: Boykotyap.com, Boykotyap.net Kapandı mı?
24 Mart 2025 Pazartesi günü markalara boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesinin yer alacağı internet sitesini duyurmuştu. 25 Mart 2025 Salı günü açılan boykotyap.com sitesi oldukça ses getirmişti. Ancak bu siteye mahkeme tarafından erişim engeli getiri; ardından boykotyap.net açıldı. Boykotyap.net'e de 2 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla erişim engellendi.
Bu kararların ardından vatandaşlar CHP’nin yeni boykot sitesini araştırmaya başladı. CHP, yaptığı bir duyuruyla güncel boykot listelerinin paylaşıldığı yeni sitenin boykotyap.org olduğunu duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Boykot Listesi Güncel Site Boykotyap.org’u Duyurdu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boykotyap.com, Boykotyap.net Kapandı mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın