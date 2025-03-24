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Boykotyap.com Nedir? Özgür Özel’in Açıkladığı CHP Boykot Listesi

Boykotyap.com Nedir? Özgür Özel’in Açıkladığı CHP Boykot Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 23:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na başlatılan operasyonu, gözaltıyı, tutuklamayı görmeyen yayın grupları ve ilişkili markalara dair boykot listesini açıkladı. Özgür Özel boykotyap.com adlı internet sitesini 25 Mart Salı günü yayına alacaklarını duyurdu. Söz konusu site üzerinden CHP'nin boykot ettiği markalar görülebilecek.

Peki Boykotyap.com nedir? Özgür Özel’in açıkladığı CHP boykot listesinde hangi markalar var?

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Boykotyap.com Nedir?

Boykotyap.com Nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı, 23 Mart 2025 Pazar günü tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve İBB'ye başlatılan soruşturmaları yayınlamayan ve yanlı yayınlayan medyaya, marka gruplarına sert tepki gösterdi. Geçen günlerde yayın gruplarına ve gruplara bağlı markalara gözdağı veren Özel, 'Firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Restoranını açacaksın, yemeği bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yaptıracaksın, yurtdışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız' ifadelerini kullanmıştı. 

Özel, 24 Mart Pazartesi günü Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek mitinginde boykot edilecek markalar listesini açıkladı. 

CHP Genel Başkanı, boykotyap.com adında bir internet sitesi kurduklarını duyurdu. Bu istede boykot edilecek markalar listesi yer alacak.

boykotyap.com sitesine giren kullanıcıları 'Yarını bekleyin' başlıklı bir mesaj karşılıyor. Site 25 Mart Salı günü yayına girecek. 

Boykotyap.com sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Özgür Özel’in Açıkladığı CHP Boykot Edilecek Markalar Listesi

Özgür Özel’in Açıkladığı CHP Boykot Edilecek Markalar Listesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot edilen markalar şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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