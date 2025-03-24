Boykotyap.com Nedir? Özgür Özel’in Açıkladığı CHP Boykot Listesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı, 23 Mart 2025 Pazar günü tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve İBB'ye başlatılan soruşturmaları yayınlamayan ve yanlı yayınlayan medyaya, marka gruplarına sert tepki gösterdi. Geçen günlerde yayın gruplarına ve gruplara bağlı markalara gözdağı veren Özel, 'Firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Restoranını açacaksın, yemeği bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yaptıracaksın, yurtdışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız' ifadelerini kullanmıştı.

Özel, 24 Mart Pazartesi günü Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek mitinginde boykot edilecek markalar listesini açıkladı.

CHP Genel Başkanı, boykotyap.com adında bir internet sitesi kurduklarını duyurdu. Bu istede boykot edilecek markalar listesi yer alacak.

boykotyap.com sitesine giren kullanıcıları 'Yarını bekleyin' başlıklı bir mesaj karşılıyor. Site 25 Mart Salı günü yayına girecek.

Boykotyap.com sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.