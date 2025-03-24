Boykotyap.com Nedir? Özgür Özel’in Açıkladığı CHP Boykot Listesi
Boykotyap.com Nedir? Özgür Özel’in Açıkladığı CHP Boykot Listesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na başlatılan operasyonu, gözaltıyı, tutuklamayı görmeyen yayın grupları ve ilişkili markalara dair boykot listesini açıkladı. Özgür Özel boykotyap.com adlı internet sitesini 25 Mart Salı günü yayına alacaklarını duyurdu. Söz konusu site üzerinden CHP'nin boykot ettiği markalar görülebilecek.
Peki Boykotyap.com nedir? Özgür Özel’in açıkladığı CHP boykot listesinde hangi markalar var?
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Boykotyap.com Nedir?
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Özgür Özel’in Açıkladığı CHP Boykot Edilecek Markalar Listesi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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