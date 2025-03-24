Espressolab Kimin? Espressolab Neden Boykot Ediliyor?

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma süreçlerinin ardından 6.kez Saraçhane'de halka seslendi. Boykot çağrısını tekrar eden Özel, konuşmasında bu kez CHP boykot listesinde yer alan markaları tek tek saydı. Özgür Özel, ilk olarak ünlü kahve zinciri Espressolab için boykot çağrısında bulundu. Espressolab, özellikle İstanbul'da birçok konumda yer almasıyla insanların dikkatini çeken bir marka olmuştu.

Peki Espressolab'in sahibi kim? Espressolab neden boykot ediliyor?