Espressolab Kimin? Espressolab Neden Boykot Ediliyor?
Espressolab Kimin? Espressolab Neden Boykot Ediliyor?
CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma süreçlerinin ardından 6.kez Saraçhane'de halka seslendi. Boykot çağrısını tekrar eden Özel, konuşmasında bu kez CHP boykot listesinde yer alan markaları tek tek saydı. Özgür Özel, ilk olarak ünlü kahve zinciri Espressolab için boykot çağrısında bulundu. Espressolab, özellikle İstanbul'da birçok konumda yer almasıyla insanların dikkatini çeken bir marka olmuştu.
Peki Espressolab'in sahibi kim? Espressolab neden boykot ediliyor?
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Espressolab'in Sahibi Kimdir?
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Espressolab Neden Boykot Ediliyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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