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Espressolab Kimin? Espressolab Neden Boykot Ediliyor?

Espressolab Kimin? Espressolab Neden Boykot Ediliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 00:11

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma süreçlerinin ardından 6.kez Saraçhane'de halka seslendi. Boykot çağrısını tekrar eden Özel, konuşmasında bu kez CHP boykot listesinde yer alan markaları tek tek saydı. Özgür Özel, ilk olarak ünlü kahve zinciri Espressolab için boykot çağrısında bulundu. Espressolab, özellikle İstanbul'da birçok konumda yer almasıyla insanların dikkatini çeken bir marka olmuştu.

Peki Espressolab'in sahibi kim? Espressolab neden boykot ediliyor?

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Espressolab'in Sahibi Kimdir?

Espressolab'in Sahibi Kimdir?

Türkiye'nin bilinen kahve zinciri Espressolab'in kurucusu Esat Kocadağ'dır. Esat Kocadağ, Sütiş'in ortağı ve Espressolab'in kurucusudur. 

Espressolab, 2022 yılında 2 milyon dolar yatırımla İstanbul'da kurulmuş, daha sonra birçok şube açmıştır. Espressolab ilk olarak Merter'de 'Espressolab Roastery' adı altında kurulmuştur. Daha sonra Türkiye'nin hızla büyüyen bir markası olarak anılmaya başlanmıştır. Öyle ki Espressolab'in sahibi Kocadağ, 'Her 3 günde 1 şube açmaya başladık.' ifadeleriyle markanın ne kadar kısa sürede büyüdüğünü gözler önüne sermiştir. 

Esat Kocadağ Kimdir?

Esat Kocadağ, Espressolab'in kurucusu ve CEO'sudur. Espressolab markasının kurucu ortağı ise Esat Kocadağ’ın abisi ve Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ'dır.

Espressolab Neden Boykot Ediliyor?

Espressolab Neden Boykot Ediliyor?

Özgür Özel, Espressolab markasının da CHP boykot listesinde olduğunu açıkladı. Ünlü kahve zinciri Özel'in açıklamasının ardından boykot edilmeye başlandı.

Espressolab'in Kaç Şubesi Var?

Espressolab'in güncel olarak 234 şubesi bulunuyor. 2022 yılında kurulan markanın, yalnızca 3 yıl içinde büyük bir sayıya ulaştığı görülüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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