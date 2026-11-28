Ama gerçek hayatta bazı tüketiciler tam tersini yapıyor. Kendilerini dışlayan markayı elde etmeyi bir gurur meselesi haline getiriyorlar.

Öğrendiğimde şaşırdığım ilginç bir gerçek daha olmuştu.

Lüks tüketimin müşterileri yalnızca çok varlıklı insanlar değil. Gelirinin önemli bir bölümünü lüks bir ürüne ayırmayı göze alan, markanın temsil ettiği yaşam tarzına özenen geniş bir tüketici kitlesi de var.

Bu tutumun arkasındaki düşünce bazen şu olabiliyor: “Madem ev alamıyorum, o zaman markalı bir kıyafet ile kendimi şımartabilirim.”

Olay aslında lüks markaların bilinçli olarak yarattığı ulaşılmazlık algısının, o markaların temsil ettiği statüye özenen bazı tüketiciler için markayı daha da cazip hale getirmesi.

Ve bir gün o statüye ulaşarak geri dönmeyi bir hedef haline getirmeleri.

Türk filmlerinde koltuğunu yavaşça döndüren fakir ama gururlu genç sendromu bir nevi.

Tüketici psikolojisinde buna yakın bir kavram var: Telafi edici tüketim

Bazen bir ürünü sahip olduğu özellikler için değil, kendimizle ilgili bir eksikliği telafi etmek için satın alıyoruz. Aldığımız şey bir çantadan, bir saatten veya bir ayakkabıdan çok, kendimiz hakkında hissetmek istediğimiz bir duygu olabiliyor.

Lüks tüketim statü ve kimlikle yakından ilgilidir. Sosyal statünün biyolojimizle ilişkisi de hayli ilginç.

Vervet maymunlarıyla yapılan bir araştırmada, sürü içindeki sosyal statü değişimlerinin serotonin düzeyleriyle ilişkili olduğu gözlemlenmişti.

İnsanlarda bu ilişki çok daha karmaşık olsa da sosyal statümüz ve başkalarının gözünde nasıl göründüğümüz, kendimizi nasıl hissettiğimizi etkileyebiliyor. Lüks ürünler de zaman zaman bu ihtiyacımıza hizmet eden birer statü sembolüne dönüşüyor.