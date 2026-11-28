Pretty Woman Etkisi: Lüks Markalar Bizi Küçümsedikçe Neden Onları Daha Çok İstiyoruz?
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Lüks bir mağazaya girdiniz, içerisi mağazadan çok bir müzeye benziyor. Yumuşacık halıların üzerinde sessizce yürüyüp mağazaya özel olarak üretilmiş parfümü içinize çekerken kontes görünümlü bir satış danışmanı sizi baştan aşağı süzüyor ve görüntünüzün o an oraya uygun olmadığına karar vermiş olsa gerek ki sizi dışlayan ve küçümseyen bir tavır takınıyor.
Rahatsız olup bir daha bu dükkâna adımımı atmam diyenler?
Çoğunluktadır diye düşünürsünüz belki ancak insan bu. Sağı solu belli olmuyor.
Gerçi Vivian kendisini küçümseyen mağazadan alışveriş yapmayarak intikamını alıyor.
Bain & Company’nin araştırmasına göre Z kuşağı lüks tüketime bir önceki nesilden 3-5 yıl daha erken başlıyor.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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