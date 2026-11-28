Kamera Önünden Arkasına Geçenler: Gerwig'den Peele'e Yönetmen Koltuğuna Oturan 12 Oyuncu
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Hollywood'da oyunculuk yaparken yönetmen koltuğuna geçip hem seyirciyi hem Oscar jürisini ikna eden isimler uzun bir liste oluşturuyor. X'te paylaşılan bir derlemede Mel Gibson'dan Jesse Eisenberg'e 12 ismin yönettiği filmler bir arada gösterildi. Barbie'nin 1,4 milyar doları aşan hasılatı da, Argo'nun en iyi film Oscar'ı da bu geçişin ne kadar işe yarayabildiğini gösteriyor.
Kaynak: @4SCRF / X
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Mel Gibson, Braveheart ile hem en iyi film hem en iyi yönetmen Oscar'ını aldı.
John Krasinski, ofis komedisinden çıkıp konuşmanın ölümcül olduğu bir korku dünyası kurdu.
George Clooney'nin kamera arkasındaki ilk işi bir Charlie Kaufman senaryosu oldu.
Ben Stiller, Tropic Thunder'ın çılgın komedisinden Severance'ın soğuk gerilimine uzandı.
Greta Gerwig'in Barbie'si 1,4 milyar doları aşan hasılatla kariyerinin zirvesi oldu.
Emerald Fennell, ilk filmi Promising Young Woman'la Oscar'da senaryo ödülünü kazandı.
Ben Affleck, Argo ile en iyi film Oscar'ını aldı ama yönetmen adayları arasında yer almadı.
Bradley Cooper, A Star Is Born ile ilk filminde Lady Gaga'yı ve bir Oscar'lık şarkıyı sahneye taşıdı.
Denzel Washington, Fences'ta yönetmenliğin yanında Viola Davis'e Oscar kazandıran bir sahne kurdu.
Jordan Peele, Get Out ile komedi sahnesinden Oscar'lı bir korku yönetmenliğine geçti.
Olivia Wilde, House günlerinden Booksmart'ın yönetmen koltuğuna uzandı.
Jesse Eisenberg'in A Real Pain'i, Kieran Culkin'e Oscar getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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