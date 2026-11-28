Gibson'ın yönetmenlik serüveni 1993'te The Man Without a Face ile başladı. İkinci filmi Braveheart ise beş Oscar'la, aralarında en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerinin de bulunduğu bir törenden ayrıldı.

Ardından Maya uygarlığını anlatan Apocalypto (2006) ve vicdani retçi Desmond Doss'un gerçek hikâyesini perdeye taşıyan Hacksaw Ridge (2016) geldi. İkincisi Gibson'a yönetmenlik dalında bir Oscar adaylığı daha getirdi.