Yavaş Müzikte Ciro Hızlı Müziğe Göre Yüzde 38 Yüksek Çıktı: Marketlerin 10 Yöntemi ve Arabadaki Takip Çipi
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1982'de yayımlanan bir deneyde ABD'de bir süpermarkette dokuz hafta boyunca müziğin temposu değiştirildi. Yavaş müzik çalınan günlerde ciro, hızlı müzik çalınan günlere göre yaklaşık yüzde 38 yüksek çıktı. Ekmek almaya girip iki poşetle çıktığımız günlerin arkasında buna benzer 10 yöntem var. Listenin 10. maddesi ise bir yöntem sayılmaz, marketin müşterinin rotasını nasıl kaydedebildiğini gösteriyor.
1. Girişte sizi bekleyen kocaman araba
2. Kapıdan girer girmez manav ve fırın
3. Göz hizasındaki raf
4. Tadımlık ikramlar
5. Süt ve yumurta en uzak köşede
6. Birbirine yakışan ürünler yan yana
7. 9,99'luk etiketler
8. Koridor başındaki standlar
9. Yavaş tempolu müzik
10. Arabanın altındaki çip
11. Reyona özel ışık
En son markete ne için girip neyle çıktınız?
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