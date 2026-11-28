Sektörde 'göz hizası, satış hizası' diye bir söz var. Marketler dikkat çekmesini istedikleri ürünü bu rafa koyabiliyor, üreticiler de ürünlerini rafa sokabilmek için marketlere para ödüyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu 2003'te bu rafa giriş bedellerini beş ürün grubunda inceleyen bir rapor yayımladı. Alt raflar da boş değil. ABD'de 400 süpermarkette yapılan bir sayımda çocuklara yönelik gevrekler, yetişkin gevreklerinden çok daha sık en alt rafta, yani çocuğun göz hizasında duruyordu.