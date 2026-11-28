Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), pasaportlar için 125 x 88 milimetrelik bir boyut önermenin yanında yazı tipi ve punto konusunda da yol gösteriyor. Kesin kurallar ise dayanıklılıkla ilgili: Pasaport bükülebilen ama kırışmayan bir malzemeden yapılmalı, eksi 10 ile 50 derece arasındaki sıcaklıklarda ve yüzde 5 ile 95 arasındaki nemde makinelerce okunabilmeli.

ICAO'nun iletişim sorumlusu Anthony Philbin, 'Kapak rengini belirleyen hiçbir şey yok' diyor. 60'tan fazla ülkenin pasaportunu üreten Holliston şirketinden William Waldron da renk kartelasındaki her rengi üretebildiklerini söylüyor.