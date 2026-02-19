Türk Pasaportunu Daha Önce Böyle Görmediniz! UV Işığına Tutulan Pasaportun Sayfaları Büyüledi

Pasaport kontrol noktalarında morötesi (UV) ışık altına tutulan Türk pasaportu, içindeki gizli sanat eserleriyle görenleri büyüledi. X'te paylaşılan bir videoda Belaruslu pasaport memurunun Türk pasaportunu morötesi ışık altında incelmesi gündem oldu. Söz konusu videoda pasaporta gizlenmiş şehirler ortaya çıktı
UV ışığı altına tutulan pasaportun sayfaları büyüledi.
