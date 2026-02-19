onedio
Türk Pasaportunu Daha Önce Böyle Görmediniz! UV Işığına Tutulan Pasaportun Sayfaları Büyüledi

Türk Pasaportunu Daha Önce Böyle Görmediniz! UV Işığına Tutulan Pasaportun Sayfaları Büyüledi

Dilara Şimşek

19.02.2026 - 17:11

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2026 - 17:11

Pasaport kontrol noktalarında morötesi (UV) ışık altına tutulan Türk pasaportu, içindeki gizli sanat eserleriyle görenleri büyüledi. X'te paylaşılan bir videoda Belaruslu pasaport memurunun Türk pasaportunu morötesi ışık altında incelmesi gündem oldu. Söz konusu videoda pasaporta gizlenmiş şehirler ortaya çıktı

UV ışığı altına tutulan pasaportun sayfaları büyüledi.

UV ışığı altına tutulan pasaportun sayfaları büyüledi.

Türkiye’nin yeni nesil yerli pasaportları üst düzey güvenlik önlemlerinin yanı sıra tasarımlarıyla da dikkat çekti. X'te OdakTV isimli hesaptan paylaşılan bir videoda pasaporta gizlenmiş şehirler ortaya çıktı. Belaruslu pasaport kontrol memurunun bordo pasaportu UV ışığına tuttuğu anlar paylaşıldı. Morötesi ışığın altına tutulan Türk pasaportunun sayfaları hayran bıraktı.

