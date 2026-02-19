İslam Memiş Altın Almak İsteyenleri Uyardı: "Ramazanda Bunu Sakın Yapmayın"
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası Finans Analisti İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerde bulundu. Piyasalardaki manipülasyona dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, ons altın için dudak uçuklatan rakamı telaffuz etti. Piyasalardaki manipülasyona dikkat çeken Memiş, 'Haftalık dalgalanmalara kanmayın' dedi. Altın fiyatlarında ana trend rakamlarını açıklayan Memiş, yatırımcının Ramazan ayında uzak durması gereken o hatayı duyurdu.
Altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş'ten altın yorumu.
İslam Memiş, altın almak isteyenleri uyardı: "Ramazan'da bunu sakın yapmayın."
