İslam Memiş Altın Almak İsteyenleri Uyardı: "Ramazanda Bunu Sakın Yapmayın"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2026 - 12:04

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası Finans Analisti İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerde bulundu. Piyasalardaki manipülasyona dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, ons altın için dudak uçuklatan rakamı telaffuz etti. Piyasalardaki manipülasyona dikkat çeken Memiş, 'Haftalık dalgalanmalara kanmayın' dedi. Altın fiyatlarında ana trend rakamlarını açıklayan Memiş, yatırımcının Ramazan ayında uzak durması gereken o hatayı duyurdu. 

Kaynak: Haber Global

Altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş'ten altın yorumu.

Küresel piyasalarda ABD ve İran hattında yaşanan jeopolitik gerilim hakim. Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Ons altının kısa sürede 4 850 dolar seviyesine düşüp hızla 5 bin dolar eşiğine yükselmesi altın fiyatlarının ne olacağını merak ettirdi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu. Kısa vadeli dalgalanmaları 'tuzak' ve 'manipülasyon' sözleriyle ifade eden Memiş, altın için hedef rakamı açıkladı.

Memiş, 'Bu hafta piyasalar ABD-İran gelişmelerine odaklanmıştı. Piyasalar, jeopolitik gerilim fiyatlanması içine girdi. Ons altın 4850 dolara kadar sert şekilde geriledi. Ama hiçbir şey olmadı. Bir gün sonra yine 5 bin dolar seviyesine geldi. Manipülasyon piyasasından sürekli bahsediyoruz' dedi.

Haber Global yayınına katılan İslam Memiş, 'Ana trend yukarı. Ana trend 6 bin dolar… Ons gümüş tarafında 90 dolar. Ana trende odaklandıktan sonra haftalık bazdaki dalgalanmalara kanmamak lazım' ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, altın almak isteyenleri uyardı: "Ramazan'da bunu sakın yapmayın."

Al-sat yapan yatırımcıyı uyaran İslam Memiş, 'Kısa vadeli al-sattan en azından Ramazan ayında uzak durmaları lazım' diye konuştu. 

İslam Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Yılın tamamında beklememek lazım. İş alacaklar, ev kuracaklar, araba alacaklar yılın ilk yarısında yavaş yavaş aksiyon alması lazım.

Altın tarafında kazanacağım gümüş tarafında kazanacağım diyorlar ama konut yükseliyor. Artışlar mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Gerçek varlık satın almak lazım. Dün ons altın 4850 dolardı bugün 5 bin dolar seviyesi. Altın 5 bin dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor. O altın vuruş gelecek. Aşağıda 4 bin dolar yukarıda 6 bin dolar var. Yukarı kırılma olacaksa soluğu 6 bin dolara alacağız.

Bu yılın sonuna kadar bu rakamları görebiliriz. 2 bin dolar aralığındaki oynaklık yatırımcı için şaşırtıcı olmasın.”

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
