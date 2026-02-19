İslam Memiş Altın Almak İsteyenleri Uyardı: "Ramazanda Bunu Sakın Yapmayın"

Küresel piyasalarda ABD ve İran hattında yaşanan jeopolitik gerilim hakim. Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Ons altının kısa sürede 4 850 dolar seviyesine düşüp hızla 5 bin dolar eşiğine yükselmesi altın fiyatlarının ne olacağını merak ettirdi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu. Kısa vadeli dalgalanmaları 'tuzak' ve 'manipülasyon' sözleriyle ifade eden Memiş, altın için hedef rakamı açıkladı.

Memiş, 'Bu hafta piyasalar ABD-İran gelişmelerine odaklanmıştı. Piyasalar, jeopolitik gerilim fiyatlanması içine girdi. Ons altın 4850 dolara kadar sert şekilde geriledi. Ama hiçbir şey olmadı. Bir gün sonra yine 5 bin dolar seviyesine geldi. Manipülasyon piyasasından sürekli bahsediyoruz' dedi.

Haber Global yayınına katılan İslam Memiş, 'Ana trend yukarı. Ana trend 6 bin dolar… Ons gümüş tarafında 90 dolar. Ana trende odaklandıktan sonra haftalık bazdaki dalgalanmalara kanmamak lazım' ifadelerini kullandı.