Merkez Bankası İlk Kez Açıkladı: İşte Kira Getirisi En Yüksek ve En Düşük İller!
Merkez Bankası ilk kez kira verilerini açıkladı. Açıklanan 'Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE)' verilerine göre Türkiye’de kira getirisi en yüksek ve en düşük iller belli oldu. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl’ün haberine göre 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon TL’yi aştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası ilk kez kira verilerini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kira getirisi en yüksek iller
Kira getirisi en düşük iller:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın