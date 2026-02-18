onedio
Merkez Bankası İlk Kez Açıkladı: İşte Kira Getirisi En Yüksek ve En Düşük İller!

Merkez Bankası İlk Kez Açıkladı: İşte Kira Getirisi En Yüksek ve En Düşük İller!

Dilara Şimşek
18.02.2026 - 22:57
18.02.2026 - 22:57

Merkez Bankası ilk kez kira verilerini açıkladı. Açıklanan 'Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE)' verilerine göre Türkiye’de kira getirisi en yüksek ve en düşük iller belli oldu. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl’ün haberine göre 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon TL’yi aştı. 

Merkez Bankası ilk kez kira verilerini açıkladı.

Merkez Bankası ilk kez kira verilerini açıkladı.

Merkez Bankası bir ilki gerçekleştirerek Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ocak ayında kiralar yüzde 3.5 artış gösterdi. Türkiye gazetesinin haberine göre ortalama metrekare fiyatı 224,75 TL oldu. 100 metrekarelik bir konutun kirası 22 bin lirayı aşarken metrekare satış fiyatı ise 45 bin 447 TL’ye ulaştı. 

Verilere göre 2025’in son çeyreğinde bir konut fiyatı, 202 aylık kirasına denk geldi.

Kira getirisi en yüksek iller

Kira getirisi en yüksek iller

Merkez Bankası’nın verilerine göre kira getirisi en yüksek iller belli oldu. İşte o liste:

Malatya: 125 TL/m²

Şanlıurfa: 130 TL/m²

Kocaeli: 209 TL/m²

Bilecik: 165 TL/m²

Zonguldak: 189 TL/m²

Kırıkkale: 136 TL/m²

Tekirdağ: 196 TL/m²

Düzce: 148 TL/m²

Konya: 167 TL/m²

Kahramanmaraş: 131 TL/m²

Kira getirisi en düşük iller:

Kira getirisi en düşük iller:

Muş: 100 TL/m²

Aksaray: 124 TL/m²

Muğla: 326 TL/m²

Isparta: 154 TL/m²

Trabzon: 145 TL/m²

Burdur: 136 TL/m²

Kastamonu: 150 TL/m²

Iğdır: 124 TL/m²

Yozgat: 110 TL/m²

Antalya: 231 TL/m²

İstanbul’da kira getirisi: Ankara, İzmir’de kira getirisi ne kadar?

Metrekare konut kirası 368 lira olurken, Ankara’da 210 lira, İzmir’de ise 252 TL’ye ulaştı. 

İstanbul’da metrekare satış fiyatı 74.100 TL olarak kayıtlara geçti. Ankara’da bu rakam 41 bin 280 TL, İzmir’de 49 bin 543 TL oldu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
