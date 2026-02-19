onedio
Gram Altın Yeniden 7 Bin TL'nin Üzerinde! Altın Fiyatlarında Hareketliliğin Sebebi Oldu

Gram Altın Yeniden 7 Bin TL'nin Üzerinde! Altın Fiyatlarında Hareketliliğin Sebebi Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
19.02.2026 - 10:42

19 Şubat 2026 altın fiyatları belli oldu. Geçen hafta yaşadığı düşüşün ardından yükselişle yatırımcının yüzünü güldüren altında son durum merak ediliyor. 'Altın ne kadar? Gram altın ne kadar?' sorusu yanıt buldu. Peki, altındaki hareketliliğin sebebi ne? İşte 19 Şubat 2026 altına dair merak edilenler...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Altında son durum belli oldu. 19 Şubat 2026 günü altın toparlanma eğilimi göstererek başladı. Geçen hafta yaşadığı düşüşlerin ardından altın fiyatlarının neden yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne oldu?

Gram altın fiyatı

Gram altın fiyatı 7.059 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.946 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.892 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.637 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5.018 dolar

Altın fiyatları neden hareketlendi?

Altın fiyatları neden hareketlendi?

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin sebebi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarını etkileyen faktörlerden biri de ABD ve İran arasındaki gerilim. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la ilgili açıklamalarda bulunurken İran’ın ABD Başkanı Trump’ın kırmızı çizgilerini kabul etmeye hazır olmadığını belirtti. 

Beyaz Saray Sözcüsü ise İran’a müdahale ihtimalini söyledi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
