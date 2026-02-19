Gram Altın Yeniden 7 Bin TL'nin Üzerinde! Altın Fiyatlarında Hareketliliğin Sebebi Oldu

19 Şubat 2026 altın fiyatları belli oldu. Geçen hafta yaşadığı düşüşün ardından yükselişle yatırımcının yüzünü güldüren altında son durum merak ediliyor. 'Altın ne kadar? Gram altın ne kadar?' sorusu yanıt buldu. Peki, altındaki hareketliliğin sebebi ne? İşte 19 Şubat 2026 altına dair merak edilenler...