Pasaport Taşımalarına Gerek Yok: Dünyada Bu Ayrıcalığa Sahip Sadece 3 Kişi Var

Sınır ötesi seyahatlerde devlet başkanlarından başbakanlara, hatta Papa'dan Kraliçe Camilla'ya kadar herkes resmi bir kimlik ve pasaport taşımak zorunda. Ancak dünyadaki milyarlarca insan arasında tamamen pasaportsuz seyahat etme ayrıcalığına sahip sadece 3 kişi bulunuyor: Japonya İmparatoru, Japonya İmparatoriçesi ve Birleşik Krallık Hükümdarı.

Uluslararası diplomatik kurallar ve devlet gelenekleri doğrultusunda şekillenen bu özel durumun arkasında ise oldukça ilginç gerekçeler yatıyor.

Gelin o gerekçelere birlikte bakalım...

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