Pasaport Taşımalarına Gerek Yok: Dünyada Bu Ayrıcalığa Sahip Sadece 3 Kişi Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sınır ötesi seyahatlerde devlet başkanlarından başbakanlara, hatta Papa'dan Kraliçe Camilla'ya kadar herkes resmi bir kimlik ve pasaport taşımak zorunda. Ancak dünyadaki milyarlarca insan arasında tamamen pasaportsuz seyahat etme ayrıcalığına sahip sadece 3 kişi bulunuyor: Japonya İmparatoru, Japonya İmparatoriçesi ve Birleşik Krallık Hükümdarı.
Uluslararası diplomatik kurallar ve devlet gelenekleri doğrultusunda şekillenen bu özel durumun arkasında ise oldukça ilginç gerekçeler yatıyor.
Gelin o gerekçelere birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahip olan Japonya'da, ülkenin en tepe ismi için kurallar farklı işliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere'de pasaportlar bizzat monarkın (hükümdarın) adına ve onun makamı adına düzenleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın