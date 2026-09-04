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Pasaport Taşımalarına Gerek Yok: Dünyada Bu Ayrıcalığa Sahip Sadece 3 Kişi Var

Pasaport Taşımalarına Gerek Yok: Dünyada Bu Ayrıcalığa Sahip Sadece 3 Kişi Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 09:40
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Sınır ötesi seyahatlerde devlet başkanlarından başbakanlara, hatta Papa'dan Kraliçe Camilla'ya kadar herkes resmi bir kimlik ve pasaport taşımak zorunda. Ancak dünyadaki milyarlarca insan arasında tamamen pasaportsuz seyahat etme ayrıcalığına sahip sadece 3 kişi bulunuyor: Japonya İmparatoru, Japonya İmparatoriçesi ve Birleşik Krallık Hükümdarı.

Uluslararası diplomatik kurallar ve devlet gelenekleri doğrultusunda şekillenen bu özel durumun arkasında ise oldukça ilginç gerekçeler yatıyor. 

Gelin o gerekçelere birlikte bakalım...

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Dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahip olan Japonya'da, ülkenin en tepe ismi için kurallar farklı işliyor.

Dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahip olan Japonya'da, ülkenin en tepe ismi için kurallar farklı işliyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan özel bir kararnameye göre; devletin simgesi sayılan 126. İmparator Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako için pasaport düzenlenmesi 'uygunsuz' kabul ediliyor.

Bu ayrıcalık sadece mevcut İmparator ve İmparatoriçe için geçerli. Hanedanın diğer üyeleri ve veliaht prensler yurt dışı ziyaretlerinde diplomatik pasaport taşımakla yükümlü.

İngiltere'de pasaportlar bizzat monarkın (hükümdarın) adına ve onun makamı adına düzenleniyor.

İngiltere'de pasaportlar bizzat monarkın (hükümdarın) adına ve onun makamı adına düzenleniyor.

Bu hukuki gerekçe nedeniyle Kral III. Charles'ın kendi adına bir pasaport taşımasına gerek duyulmuyor. Merhum Kraliçe II. Elizabeth için de geçerli olan bu kural, tahta geçen Kral Charles ile devam ediyor.

Kraliyet ailesinin diğer tüm üyeleri (Kraliçe Camilla ve Prens William dahil) seyahatlerinde pasaport kullanmak zorunda. Öte yandan Kral III. Charles'ın bu ayrıcalığı sadece pasaportla sınırlı değil; kendisi aynı zamanda İngiltere'de veya yurt dışında araç kullanırken ehliyet taşıma zorunluluğundan da muaf tutuluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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