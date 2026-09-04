Akın Akın Gelip Tüm Köyü Satın Aldılar: Telefon Fiyatına Evler Kapış Kapış Gitti
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Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde yer alan Khrypivka köyü, sınır hattındaki şiddetli bombardımanlardan kaçan iç göçmenlerin akınına uğradı. Birkaç yıl öncesine kadar ortalama 2.000 dolara satılan müstakil evlerin tamamı alıcı bulurken, yoğun talep nedeniyle emlak fiyatları iki katından fazla artış gösterdi.
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Köy muhtarı Oleksandr Tkachenko, Khrypivka’da satılık boş ev kalmadığını belirterek, son müstakil evin 5.000 dolara satışa çıkarıldığı anda tükendiğini aktardı.
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Benzer şekilde köyden 8.000 dolara eski bir ev alıp yenileyen Alina adlı bir vatandaş ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla potansiyel alıcıları uyardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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