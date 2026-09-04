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Akın Akın Gelip Tüm Köyü Satın Aldılar: Telefon Fiyatına Evler Kapış Kapış Gitti

Akın Akın Gelip Tüm Köyü Satın Aldılar: Telefon Fiyatına Evler Kapış Kapış Gitti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 08:38
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Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde yer alan Khrypivka köyü, sınır hattındaki şiddetli bombardımanlardan kaçan iç göçmenlerin akınına uğradı. Birkaç yıl öncesine kadar ortalama 2.000 dolara satılan müstakil evlerin tamamı alıcı bulurken, yoğun talep nedeniyle emlak fiyatları iki katından fazla artış gösterdi.

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Köy muhtarı Oleksandr Tkachenko, Khrypivka’da satılık boş ev kalmadığını belirterek, son müstakil evin 5.000 dolara satışa çıkarıldığı anda tükendiğini aktardı.

Köy muhtarı Oleksandr Tkachenko, Khrypivka’da satılık boş ev kalmadığını belirterek, son müstakil evin 5.000 dolara satışa çıkarıldığı anda tükendiğini aktardı.

Doğalgaz ve su tesisatına sahip evlerin fiyatı 5.000 ile 7.000 dolar aralığına yükselirken, altyapısız en basit yapıların fiyatı dahi 4.000 dolardan başlıyor.

Çatışma riski nedeniyle devletin 500 bin grivnalık tazminat programının bölgede uygulanamaması üzerine yerel yönetimler kendi çözümlerini üretti. Horodnyanska belediyesi, kendi bütçesi ve dış yardımlarla tehlikeli alanlardan gelen aileler için bugüne kadar 20'den fazla ev satın aldı.

Uygulanan modele göre:

Uygulanan modele göre:

  • Evlerin mülkiyeti belediyeye geçiyor ve bakımı konut idaresi tarafından üstleniliyor.

  • Yerinden edilen aileler binalarda 10 yıl boyunca kira sözleşmesiyle ikamet ediyor.

  • 10 yıllık sürenin sonunda gayrimenkuller vatandaşların özel mülkiyetine devrediliyor.

Kharkiv, Sumy, Herson ve Çernihiv'in sınır köylerinden gelen 67 kişinin yerleştiği köyde yaşam yeniden canlandı. Köyde çocuk sayısının 72'ye ulaştığı bildirilirken; hayır kurumları da binaların yalıtımı, pencere-kapı değişimi, çatı onarımı ve banyo yapımı gibi tadilat çalışmalarına destek veriyor.

Benzer şekilde köyden 8.000 dolara eski bir ev alıp yenileyen Alina adlı bir vatandaş ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla potansiyel alıcıları uyardı.

Benzer şekilde köyden 8.000 dolara eski bir ev alıp yenileyen Alina adlı bir vatandaş ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla potansiyel alıcıları uyardı.

Ucuza alınan kırsal konutların teknik durumunun genellikle kötü olduğunu belirten Alina, sürpriz masraflara karşı ciddi bir tadilat bütçesi ve zaman ayrılması gerektiğini vurguladı.

Khrypivka'da tüm gayrimenkullerin tükenmesi üzerine belediye yetkilileri, göçmenleri yerleştirmek amacıyla komşu Pivnivshchyna ve Konotop köylerindeki boş evleri satın almaya yöneldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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