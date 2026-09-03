7 Yerli Kadın Her Sabah Nehir Kıyısında İz Sürüyor: Buldukları İzleri Tek Tek Kayıt Altına Alıyorlar

Siekopai inancında nehir ve hayvanların manevi bir koruyucusu olduğuna inanan topluluk için bu çalışma, yalnızca bir türü kurtarmak değil, aynı zamanda atalarından kalan kültürel ve manevi değerleri yaşatmak anlamı taşıyor.

Uzmanlar, 208 yavrunun doğaya dönmesinin kısa vadede büyük bir başarı olduğunu ancak türün geleceğini tamamen güvenceye almak için nehir kıyılarındaki koruma çalışmalarının aralıksız sürmesi gerektiğini vurguluyor.