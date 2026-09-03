7 Yerli Kadın Her Sabah Nehir Kıyısında İz Sürüyor: Buldukları İzleri Tek Tek Kayıt Altına Alıyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekvador Amazonu’nda yaşayan Siekopai kabilesinden yedi yerli kadın, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sarı benekli Amazon nehir kaplumbağalarını korumak için örnek bir mücadeleye imza atıyor. Kendilerine 'Tari Nomiowa’i' (Kaplumbağa Kadınları) adını veren grup, atalarından kalan geleneksel ekolojik bilgileri modern teknolojiyle harmanlayarak doğa koruma çalışmalarında fark yaratıyor.
Her sabah Aguarico Nehri kıyılarını dolaşarak kaplumbağa izlerini ve yuvalarını arayan kadınlar, mobil veri toplama uygulamaları kullanarak yumurtaların tarih, konum ve sayı bilgilerini anlık olarak kaydediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Hassas" kategorisinde sınıflandırılan charapa kaplumbağaları; kaçak avcılık, yuvalardan yumurta toplanması, plastik kirliliği ve iklim değişikliğine bağlı nehir baskınları nedeniyle büyük risk altında bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yavruların nehre bırakılma süreçlerine yerel halkı ve okul çağındaki çocukları da dahil eden Kaplumbağa Kadınları, bu etkinlikleri çevre eğitimine dönüştürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın