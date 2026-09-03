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7 Yerli Kadın Her Sabah Nehir Kıyısında İz Sürüyor: Buldukları İzleri Tek Tek Kayıt Altına Alıyorlar

7 Yerli Kadın Her Sabah Nehir Kıyısında İz Sürüyor: Buldukları İzleri Tek Tek Kayıt Altına Alıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 17:36
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Ekvador Amazonu’nda yaşayan Siekopai kabilesinden yedi yerli kadın, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sarı benekli Amazon nehir kaplumbağalarını korumak için örnek bir mücadeleye imza atıyor. Kendilerine 'Tari Nomiowa’i' (Kaplumbağa Kadınları) adını veren grup, atalarından kalan geleneksel ekolojik bilgileri modern teknolojiyle harmanlayarak doğa koruma çalışmalarında fark yaratıyor.

Her sabah Aguarico Nehri kıyılarını dolaşarak kaplumbağa izlerini ve yuvalarını arayan kadınlar, mobil veri toplama uygulamaları kullanarak yumurtaların tarih, konum ve sayı bilgilerini anlık olarak kaydediyor.

Kaynak

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Hassas" kategorisinde sınıflandırılan charapa kaplumbağaları; kaçak avcılık, yuvalardan yumurta toplanması, plastik kirliliği ve iklim değişikliğine bağlı nehir baskınları nedeniyle büyük risk altında bulunuyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Hassas" kategorisinde sınıflandırılan charapa kaplumbağaları; kaçak avcılık, yuvalardan yumurta toplanması, plastik kirliliği ve iklim değişikliğine bağlı nehir baskınları nedeniyle büyük risk altında bulunuyor.

Kadınlar, bu tehlikelere açık olan yuvalardaki yumurtaları toplayarak güvenli kuluçka tesislerine taşıyor.

Kuluçkadan çıkan yavruları yaklaşık bir ay boyunca taro, tatlı patates ve manyok yapraklarıyla özenle besleyen ekipler, en kritik evreyi başarıyla atlatmalarını sağlıyor.

Son dönem bilançosu ise umut verici:Toplanan Yumurta Sayısı: 235

Kuluçkadan Çıkan Yavru: 208

Doğaya Salım Tarihi: Mart - Nisan 2026

Yavruların nehre bırakılma süreçlerine yerel halkı ve okul çağındaki çocukları da dahil eden Kaplumbağa Kadınları, bu etkinlikleri çevre eğitimine dönüştürüyor.

Yavruların nehre bırakılma süreçlerine yerel halkı ve okul çağındaki çocukları da dahil eden Kaplumbağa Kadınları, bu etkinlikleri çevre eğitimine dönüştürüyor.

Siekopai inancında nehir ve hayvanların manevi bir koruyucusu olduğuna inanan topluluk için bu çalışma, yalnızca bir türü kurtarmak değil, aynı zamanda atalarından kalan kültürel ve manevi değerleri yaşatmak anlamı taşıyor.

Uzmanlar, 208 yavrunun doğaya dönmesinin kısa vadede büyük bir başarı olduğunu ancak türün geleceğini tamamen güvenceye almak için nehir kıyılarındaki koruma çalışmalarının aralıksız sürmesi gerektiğini vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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