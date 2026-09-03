Binlerce İç Çamaşırını Toprağa Gömdüler: Ortaya İlginç Bir Harita Çıktı
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Zürih Üniversitesi’nden bilim insanları, göz önünde olmasına rağmen ihmal edilen hayati bir kaynağa dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. İsviçre genelindeki bahçe, çayır ve tarlalara tam 2.000 adet pamuklu iç çamaşırı gömen araştırmacılar, toprak sağlığını ve biyolojik aktiviteyi ölçen 'İç Çamaşırı Endeksi' oluşturdu.
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Toprağa gömüldükten iki ay sonra çıkarılan çamaşırların bir kısmı tamamen ayrışıp dikişlerinden ibaret bir iskelete dönüşürken, bir kısmının ise neredeyse hiç bozulmadığı görüldü.
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Araştırma sonucunda arazilerin durumuna ilişkin dikkat çekici veriler elde edildi:
Araştırmanın eş lideri Franz Bender, hızlı ayrışmanın her zaman kusursuz bir sağlık anlamına gelmediği konusunda uyardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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