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Binlerce İç Çamaşırını Toprağa Gömdüler: Ortaya İlginç Bir Harita Çıktı

Binlerce İç Çamaşırını Toprağa Gömdüler: Ortaya İlginç Bir Harita Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 16:49
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Zürih Üniversitesi’nden bilim insanları, göz önünde olmasına rağmen ihmal edilen hayati bir kaynağa dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. İsviçre genelindeki bahçe, çayır ve tarlalara tam 2.000 adet pamuklu iç çamaşırı gömen araştırmacılar, toprak sağlığını ve biyolojik aktiviteyi ölçen 'İç Çamaşırı Endeksi' oluşturdu.

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Toprağa gömüldükten iki ay sonra çıkarılan çamaşırların bir kısmı tamamen ayrışıp dikişlerinden ibaret bir iskelete dönüşürken, bir kısmının ise neredeyse hiç bozulmadığı görüldü.

Toprağa gömüldükten iki ay sonra çıkarılan çamaşırların bir kısmı tamamen ayrışıp dikişlerinden ibaret bir iskelete dönüşürken, bir kısmının ise neredeyse hiç bozulmadığı görüldü.

Araştırmacılara göre, iç çamaşırında delik açılmaması veya çürüme gerçekleşmemesi; o toprakta mantar, bakteri ve solucan gibi biyolojik canlılığın, dolayısıyla besin maddelerinin yetersiz olduğunu gösteriyor.

Tarım ekolojisti Marcel van der Heijden, toprağın gıdamızın %95’ini sağladığına ve karadan sonraki en büyük karbon deposu olduğuna dikkat çekerek, arazi kullanım şeklinin toprak kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Araştırma sonucunda arazilerin durumuna ilişkin dikkat çekici veriler elde edildi:

Araştırma sonucunda arazilerin durumuna ilişkin dikkat çekici veriler elde edildi:

  • Binaların çevresini saran tek tip çim alanlar ve çayırlar, biyolojik aktivite bakımından en fakir topraklar çıktı. Bu alanlarda pamuklu kumaşın ayrışma oranı ortalama %40'ta kaldı.

  • İşlenen, gübrelenen ve havalandırılan özel bahçelerde ise ayrışma oranı %58'e ulaştı. Solucan ve yararlı mikroorganizmaların en yoğun olduğu bu alanlarda biyolojik çürüme en hızlı şekilde gerçekleşti.

Araştırmanın eş lideri Franz Bender, hızlı ayrışmanın her zaman kusursuz bir sağlık anlamına gelmediği konusunda uyardı.

Araştırmanın eş lideri Franz Bender, hızlı ayrışmanın her zaman kusursuz bir sağlık anlamına gelmediği konusunda uyardı.

Özel bahçelerdeki yüksek çürüme hızının arkasında aşırı fosfor ve azot kullanımı (gübreleme) olabileceğini belirten Bender, bu durumun çevredeki su kaynaklarına ve doğal dengeye zarar verebileceğini ifade etti.

Eğlenceli ve farkındalık yaratan bu yöntem sayesinde İsviçre genelinde geniş bir toprak haritası çıkarıldı. Bilim insanları, gelecekte farklı ülkelerde de benzer 'iç çamaşırı indeksleri' uygulanarak toprak bilincinin artırılabileceğini öngörüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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