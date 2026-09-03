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Milyonlarca Arıyı Çöle Bıraktılar, Kovanlar 70 Derecede Eridi: İmdatlarına Basit Çukurlar Yetişti

Milyonlarca Arıyı Çöle Bıraktılar, Kovanlar 70 Derecede Eridi: İmdatlarına Basit Çukurlar Yetişti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 14:19
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Sahra Çölü'nün ilerleyişini durdurmak için uygulanan sıra dışı yöntemler felaketle sonuçlandı. Bölgeyi yeniden yeşertmek amacıyla soğutmalı kovanlarla getirilen milyonlarca arı, yüzey sıcaklığının 50°C'yi geçtiği çöl şartlarına dayanamadı. Balmumu peteklerinin eriyip çökmesiyle devasa koloniler yok oldu. Ancak bilim insanları ve yerel halk, milyonlarca dolarlık projelerin başaramadığını toprağa kazınan basit geometrik şekillerle başardı.

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Yıllarca süren kuraklık nedeniyle taşlaşan toprak, yağmur suyunu emmek yerine yüzeyden akıtıp gönderiyordu.

Yıllarca süren kuraklık nedeniyle taşlaşan toprak, yağmur suyunu emmek yerine yüzeyden akıtıp gönderiyordu.

Bu döngüyü kırmak için devreye giren gönüllüler, 'yarım ay' adı verilen basit su toplama havzaları kazmaya başladı. İki ila dört metre çapında, 25 santimetre derinliğinde kazılan ve uçları yokuş yukarı bakan bu çukurlar adeta bir mucize yarattı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bu basit yöntem, suyun toprağa sızmasını %70 artırırken erozyonu yarı yarıya düşürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bu basit yöntem, suyun toprağa sızmasını %70 artırırken erozyonu yarı yarıya düşürdü.

Çukurların içinde biriken su sayesinde toprak serinledi, önce otlar, ardından çalılar ve yerli ağaçlar yeniden büyümeye başladı.

Nijerya'daki Abdullahi Fodio Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, tekniği kampüs alanında test ederek sonuçları Uluslararası Tarım ve Yer Bilimleri Dergisi'nde yayımladı.

Yüzde 70'i erozyona uğramış çorak arazide uygulanan yarım ay tekniği ve organik gübre takviyesiyle, sadece bir yağmur sezonunda bitki örtüsünün mucizevi bir şekilde geri döndüğü fotoğraflandı.

Yüzde 70'i erozyona uğramış çorak arazide uygulanan yarım ay tekniği ve organik gübre takviyesiyle, sadece bir yağmur sezonunda bitki örtüsünün mucizevi bir şekilde geri döndüğü fotoğraflandı.

Sahra Altı Afrika'daki tarım arazilerinin %60'ından fazlasının bozulduğuna dikkat çeken uzmanlar, pahalı mekanik yöntemler veya kimyasal gübreler yerine bu düşük maliyetli geleneksel yöntemin iklim politikalarına entegre edilmesini öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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