Milyonlarca Arıyı Çöle Bıraktılar, Kovanlar 70 Derecede Eridi: İmdatlarına Basit Çukurlar Yetişti
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Sahra Çölü'nün ilerleyişini durdurmak için uygulanan sıra dışı yöntemler felaketle sonuçlandı. Bölgeyi yeniden yeşertmek amacıyla soğutmalı kovanlarla getirilen milyonlarca arı, yüzey sıcaklığının 50°C'yi geçtiği çöl şartlarına dayanamadı. Balmumu peteklerinin eriyip çökmesiyle devasa koloniler yok oldu. Ancak bilim insanları ve yerel halk, milyonlarca dolarlık projelerin başaramadığını toprağa kazınan basit geometrik şekillerle başardı.
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Yıllarca süren kuraklık nedeniyle taşlaşan toprak, yağmur suyunu emmek yerine yüzeyden akıtıp gönderiyordu.
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Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bu basit yöntem, suyun toprağa sızmasını %70 artırırken erozyonu yarı yarıya düşürdü.
Yüzde 70'i erozyona uğramış çorak arazide uygulanan yarım ay tekniği ve organik gübre takviyesiyle, sadece bir yağmur sezonunda bitki örtüsünün mucizevi bir şekilde geri döndüğü fotoğraflandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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