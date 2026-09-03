Polisin Dur İhtarına Uymadı, 20 Dakika Kaçtı: Sonunda 390 Bin TL Ceza Yedi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin uyarılarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye art arda ihlal ettiği kurallar nedeniyle toplam 390 bin TL idari para cezası kesildi.
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Olay Ereğli ilçesinde meydana geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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