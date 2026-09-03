article/comments
article/share
Haberler
Video
Polisin Dur İhtarına Uymadı, 20 Dakika Kaçtı: Sonunda 390 Bin TL Ceza Yedi

Polisin Dur İhtarına Uymadı, 20 Dakika Kaçtı: Sonunda 390 Bin TL Ceza Yedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 13:30

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin uyarılarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye art arda ihlal ettiği kurallar nedeniyle toplam 390 bin TL idari para cezası kesildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay Ereğli ilçesinde meydana geldi.

Olay Ereğli ilçesinde meydana geldi.

Bölgede drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve yayalara yol vermediği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçen trafik polisleri, şüpheli motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, arkasındaki yolcuyla birlikte hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan motosiklet sürücüsü arasında yaklaşık 20 dakika süren bir kovalamaca yaşandı. Kaçış esnasında defalarca kırmızı ışık ihlali yapan, makas atan ve yaya güvenliğini hiçe sayan sürücü, bir süre sonra kavşakta bekleyen polis ekiplerini karşısında görünce durmak zorunda kaldı.

Ekipler tarafından yakalanan sürücünün yapılan incelemelerde sürücü belgesinin olmadığı anlaşıldı. Ayrıca motosiklette kask, zorunlu trafik sigortası ve muayene eksikliklerinin bulunduğu tespit edildi. Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, 'dur' ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek başta olmak üzere çeşitli kural ihlallerinden toplam 390 bin TL trafik cezası uygulandı. İşlemlerin ardından motosiklet trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın