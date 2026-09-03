Polisin Dur İhtarına Uymadı, 20 Dakika Kaçtı: Sonunda 390 Bin TL Ceza Yedi

Bölgede drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve yayalara yol vermediği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçen trafik polisleri, şüpheli motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, arkasındaki yolcuyla birlikte hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan motosiklet sürücüsü arasında yaklaşık 20 dakika süren bir kovalamaca yaşandı. Kaçış esnasında defalarca kırmızı ışık ihlali yapan, makas atan ve yaya güvenliğini hiçe sayan sürücü, bir süre sonra kavşakta bekleyen polis ekiplerini karşısında görünce durmak zorunda kaldı.

Ekipler tarafından yakalanan sürücünün yapılan incelemelerde sürücü belgesinin olmadığı anlaşıldı. Ayrıca motosiklette kask, zorunlu trafik sigortası ve muayene eksikliklerinin bulunduğu tespit edildi. Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, 'dur' ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek başta olmak üzere çeşitli kural ihlallerinden toplam 390 bin TL trafik cezası uygulandı. İşlemlerin ardından motosiklet trafikten menedilerek otoparka çekildi.